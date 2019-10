Päťnásobná mama Martina vyrobila hračky aj pre speváčku Čírovú: Odišla z armády a háčkuje detské sny

O čom deti len snívajú, dokáže Martina (39) premeniť na skutočnosť. V jej rukách ožívajú nádherné postavičky z rozprávok, ale aj výmysly detskej fantázie.

Podľa obyčajnej kresby dokáže bývalá nadporučíčka v armáde vyrobiť dokonalú hračku. Jej dielka opatrujú najmenší ako svoje najväčšie poklady nielen na Slovensku, ale už aj v Rusku, na Novom Zélande a v USA.

Mama Nina (13), dvojičiek Laury a Marka (10), Karly (5) a šesťmesačnej Olivky pôsobila roky v armáde. Počas materskej sa však jej kariéra začala uberať úplne iným smerom. „Môj prvý syn si nakreslil hračku, ktorú by chcel na narodeniny. Keďže Boxíka, pochopiteľne, nemali v žiadnom hračkárstve, skúsila som ho vyrobiť. Na moje prekvapenie bol s ním veľmi spokojný. Zapáčil sa aj našim známym, onedlho aj oni chceli háčkované hračky,“ opísala začiatky tvorby Martina.

Šéfujú jej deti

Základy v háčkovaní získala od svojej matky. „Učila ma to v detstve, ale ja som na to po rokoch zabudla. Zohnala som si odbornú knižku a učila som sa háčkovať odznovu,“ priznala s úsmevom. Dnes už ani nevie, koľko hračiek podľa návrhov malých šéfdizajnérov vyrobila. Postup je taký, že deti jej nakreslia, alebo pošlú svoju vymyslenú postavičku a ona sa pustí do práce. Na ich požiadanie ale vyrobila aj slávneho Macka Uška s vlastnou výbavou na pláž a s pyžamom. Trvalo jej to vyše 20 hodín. „Musela som mu dorobiť plážovú výbavu. Má vlastné koleso, opaľovací krém, fľašku s vodou, čiapku aj pyžamo,“ vysvetlila. Práve deti sú aj jej najväčšími kritikmi. Zatiaľ sa vraj nestalo, že by niektorý z jej výrobkov vrátili.

Speváčke, aj do sveta

S pozoruhodnými kresbami sa často musí doslova popasovať. „Sú pre mňa výzvou, ale poradím si aj s hocijakou čarbaničkou,“ upresnila Martina. Jej výrobky si už našli cestu do zahraničia. „Posielala som ich do Ameriky, Ruska a na Nový Zéland,“ prezradila šikovná mama piatich detí. Háčkovanými hračkami „made by Martina“ sa môže popýšiť aj speváčka Mária Čírová. „Bolo mi cťou vyrobiť ich pre jej deti,“ uzavrela umelkyňa.

Cena háčkovaných hračiek: Od 80 do 150 €