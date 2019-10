Sekulič má pred duelom s Walesom jasno: Môže sa to teraz zlomiť!

Obranca Boris Sekulič má v drese slovenskej futbalovej reprezentácie na konte dva zápasy. Hral v prípravných dueloch proti Thajsku a Maroku.

Do konečnej nominácie na kvalifikačný zápas sa dostal po prvý raz. Pôvodne bol nominovaný ako náhradník, po zranení Kristiána Koštrnu sa však hlásil na pondelňajšom tréningu. O všetkom sa Sekulič dozvedel po nedeľňajšom zápase jeho Górnika Zabrze na trávniku Cracovie Krakov.

"Išiel som zo zápasu a volal mi asistent trénera Oto Brunegraf. Hneď som prišiel, bol som šťastný," uviedol Sekulič. Krajný obranca sledoval informácie o zranenom Koštrnovi, telefonát ho teda veľmi neprekvapil: "Cítil som, že by to mohlo prísť." Rodák z Belehradu vlastní slovenský pas od roku 2017, reprezentačný dres si zatiaľ obliekol iba v príprave. "Ja som po prvý raz v nominácii na kvalifikačný zápas, je to niečo iné. Vždy som bol v širšom výbere, teraz som medzi chalanmi. Ale aj keď som bol v širšej nominácii, tak som vedel, že ma tréneri sledujú," povedal Sekulič.

Dvadsaťsedemročný obranca sledoval počínanie svojich spoluhráčov v kvalifikácii EURO 2020, o situácii v E-skupine má prehľad. "Sledoval som všetky zápasy. Môže sa to teraz zlomiť. Určite budeme mať podrobnú prípravu a analýzu o hre súpera. Je to v našich rukách," povedal Sekulič pred zápasom proti Walesu. Tréner Pavel Hapal má po zranení Koštrnu niekoľko variant na krajoch obrany. Sekulič je v prípade potreby pripravený: "Ja sa cítim veľmi dobre, uvidíme. Videl som hrať Ľubomíra Šatku aj Martina Valjenta, ktorí nahradili Peťa Pekaríka, obaja hrali veľmi dobre." Sekulič pôsobí v tejto sezóne v poľskej lige, prestúpil do nej z bulharského klubu CSKA Sofia. Predtým hral od roku 2011 v Košiciach a v rokoch 2015 až 2018 v Slovane Bratislava.

Pôsobenie v Górniku si zatiaľ pochvaľuje: "Atmosféra a aj kvalita ligy je výborná. V Poľsku sú výborné štadióny a aj peniaze, je to lepšie ako na Slovensku." Práve v súvislosti so Slovanom bude mať pre Sekuliča špeciálny nádych nedeľňajší prípravný zápas proti Paraguaju na Tehelnom poli: "V drese Slovana som na nový štadión čakal tri roky, no nedočkal som sa. Tak sa konečne dočkám v reprezentácii."