Záložník Bero sa smelo tlačí do reprezentačného základu: Som pokojný, moja šanca príde

Ide mu karta! Matúš Bero zažíva najlepšiu sezónu legionárskej kariéry. V holandskom klube Vitesse Arnhem nastupuje pravidelne, z deviatich ligových zápasov chýbal v jedinom – pre otras mozgu. Trikrát sa strelecky presadil, raz asistoval. Ruský tréner Leonid Sluckij (48) v ňom našiel spoľahlivého ofenzívneho stredopoliara.

Arnhem je v tabuľke štvrtý, len tri body za vedúcim tandemom Ajax – Eindhoven. „Návrat do reprezentácie ma veľmi potešil. Nálada z klubu je výborná. Cítim, že som sa výkonnostne posunul vyššie. S doterajším účinkovaním vládne vo Vitesse spokojnosť. Sme prekvapením súťaže, ale ešte nás čaká veľa zápasov. Verím, že budeme takto pokračovať.“

Stabilne dobrými výkonmi v klube sa čoraz odvážnejšie tlačí aj do základnej zostavy reprezentačného trénera Pavla Hapala. „Som vždy trpezlivý a pokorný. Jedného dňa moja šanca príde. Potom sa ju vynasnažím využiť naplno. Nikdy nie som sklamaný, že nehrám. Úspech v reprezentácii nie je iba o jednom hráčovi, je to zásluha všetkých,“ povedal skromný Bero.

Slováci narazia vo štvrtok v Trnave na Wales, ktorému na jar podľahli v Cardiffe 0:1. „Bude to veľmi vyrovnaný zápas. Verím, že doma vyhráme a všetko budeme mať v našich rukách. Súper má kvalitné mužstvo. My však tiež a ešte aj lepšie. Málokto čakal, že to bude takto napínavé.“