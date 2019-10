Kedysi neznáma Slovenka má teraz tisícky fanúšikov: Tajomstvo úspechu športovkyne Simony stojí na jedinej veci

Z neznámej športovkyne vplyvná influencerka. Simona Kozerawski (26) si medzi mladými ženami propagujúcimi životný štýl za pár rokov získala toľko priaznivcov, koľko sa nedarí niekomu za celý život.

Simona hovorí, že kto necvičí, starne rýchlejšie. Mladá kondičná trénerka žila niekoľko rokov v zahraničí, aby na Slovensko priniesla aktuálne trendy v zdravom životnom štýle. Výnimočná je v tom, že to, čo propaguje, aj reálne používa. Na sociálnych sieťach získava čoraz viac priaznivcov.

Pohyb milovala už od detstva, že sa ním ale bude živiť, netušila. „Šport ma sprevádza celý môj život, tancovala som, hrala volejbal, robila fitnes a vždy som mala rada zdravý životný štýl. Že by som sa tým mohla živiť mi napadlo až v Londýne,“ hovorí Simona, ktorá má dnes na Instagrame 30 tisíc sledovateľov. Rozhodla sa, že naučí ženy milovať šport a svoje telo, cvičí a organizuje workshopy s obrovským zanietením.

„Som rada, ak dokážem niekoho inšpirovať postaviť sa z gauča a aspoň na jednu hodinu zo dňa sa dostať do zóny diskomfortu a spraviť niečo na čo je naše telo stavané - HÝBAŤ SA,“ hovorí. Podľa Simony kvalita a množstvo svalov má priamy súvis so starnutím. Ženám pomáha najmä cez Instagram, kde dáva rady, tipy, workouty a poskytuje aj nutričné poradenstvá, ktoré sú inšpiráciou aj pomôckou.

Influencerka je raketovo úspešná preto, lebo kopíruje súčasné aktuálne trendy cvičenia a stravy, ktoré vymýšľajú Briti a sú veľmi efektívne. Simonin otec je Poliak a mama Slovenka, do osemnástich rokov žila na Slovensku. Ako dospelá 18-ročná odišla do Švajčiarska a neskôr do Londýna, kde žila tri roky.

Zatiaľ sú jej najväčším úspechom samotní klienti: „Teším sa, ak zmením ich pohľad na šport, ak napravíme niečo a môžu sa tešiť z každodenného pohybu bez bolesti. Teším sa, keď vidím ako sa mení ich láska k pohybu a že to neberú ako nutnosť ale skôr psychohygienu a lifestyle. Teším sa z úspechov mojich športovcov, prežívam s nimi ich strasti, drinu s pot, ktorý vkladajú do tréningov a často oni - moji klienti sú obrovskou motiváciou aj pre mňa,“ uzatvára Simona.