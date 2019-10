FIFA sa pustila do boja za zdravé stravovanie: Deti chcú motivovať futbalom

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino verí, že partnerstvo so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) prispeje v zlepšenie pohľadu na futbal ako jeden z nástrojov na zlepšenie zdravia.

Infantino sa s WHO bude usilovať o "vypracovanie konkrétnych riešení" a trvá na tom, aby korporátni partneri FIFA ako Coca-Cola či McDonald's pracovali na progrese v oblasti zdravia. "Cítim hlbokú zodpovednosť, aby FIFA spolupracovala s WHO," povedal Talian a podpis dohody s organizáciou nazval štartovacím bodom.

WHO pracuje na znížení konzumácie jedál a nápojov s vysokým obsahom tukov, cukrov a solí. Aj podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa je spojenie s futbalom veľmi dobrým krokom. "Ak by sme zostali mimo, bolo by to ako keby sme sa vzdali bez boja," myslí si šéf WHO.

"Ak by ste dnes prišli medzi deti v škole a chceli im hovoriť o stravovaní, veľmi rýchlo by ste prišli o ich pozornosť. Ak však medzi nich prídete s loptou a poviete im: 'Poďme sa rozprávať o futbale. Vedeli ste, že keď chcete hrať futbal, je potrebné aj dobre sa stravovať? Musíte si napríklad dávať pozor na to, aké cukry do tela prijímate.'," povedal Infantino.