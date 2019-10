Navrátilovej horúce bozky s Gwyneth Paltrow: Kto žiarli, manželka či manžel?

Toľká erotika a vášeň vyráža dych! Predvádzajú ju oscarová herečka Gwyneth Paltrow (47) a bývalá tenisová hviezda Martina Navrátilová (62) v populárnom seriáli Politik.

Ich bozkávačka musela zaujať aj ich životných partnerov, ktorí museli ostať zaskočení. Kto žiarli viac - jej manžel Brad Falchuk (48), alebo jej manželka Julia Lemigová (47)?

Poznajúc energickú sovietsku kráľovnú krásy z roku 1990 a vicemiss Universe 1990 Juliu, to určite ona mala väčšie problémy so scénami plnými vášnivých objatí a bozkov dvoch žien - známej herečky, ktorá v seriáli stvárňuje Georginu, mamu mladého muža odhodlaného stať sa prezidentom, a deväťnásobnej wimbledonskej šampiónky, ktorá hrá trénerku koní Brigette a milenku nádejného politika.

Pre slávnu tenistku, ktorá sa ako jedna z prvých hlásila k svojej „inej“ orientácii, to nebola prvá filmová úloha. Na striebornom plátne ju bolo možné vidieť vo filmoch Will and Grace (2000) či v seriáloch Portlandia (2013) a The Adventures (2017), no takú vášnivú, priam na jej mieru šitú rolu ešte nemala.

Mimochodom, seriál The Politician (Politik) je podľa dostupných zdrojov najdrahším televíznym počinom všetkých čias. Jeho tvorca Ryan Murphy (53) vyrokoval s Netflixom päťročný kontrakt na 7 miliárd dolárov (6,4 mld. eur).