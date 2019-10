Gott († 80) zbieral Zlatých slávikov a zatienil aj svetové hviezdy: Jeho kariéru ovplyvnilo osudové stretnutie

Hlas, na ktorý si bude pamätať celý svet! Maestro Karel Gott († 80) po sebe zanechal diela, s ktorými vyrastali celé generácie.

Rodák z Plzne svojím talentom očaril nielen svojich krajanov, ale jeho kvality spoznali a ocenili po celom svete. Umelec, ktorého rešpektovali a uznávali aj tie najväčšie kapacity, má na konte množstvo ocenení a skladieb, ktoré sa zapísali zlatým písmom do kroník populárnej hudby. Najväčšie hudobné klenoty pritom pre Gotta pripravoval tragicky zosnulý český skladateľ Karel Svoboda († 68).

Ako devätnásťročný učeň a nádejný elektrikár sa Gott prihlásil do súťaže Hľadáme nové talenty. U odbornej poroty síce pohorel, no poslucháčom sa hneď zapáčil. Po objavení dvojicou producentov Jiří Šlitr - Jiří Suchý sa začal definitívne venovať hudbe a v roku 1963 získal svojho prvého zlatého Slávika za hit Oči sněhem zaváté. Jeho sláva začala stúpať raketovým tempom a veľmi rýchlo prekročila hranice domoviny. V zahraničí ho nazývali Sinatra z Východu.

Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou gramofónovou spoločnosťou Polydor, vďaka nahrávkam pre ňu dostal pomenovanie Zlatý hlas z Prahy. Podmanil si publikum vo Francúzsku , v Rusku, Taliansku, v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku aj v Las Vegas v USA. Koncertoval aj v Kanade, Číne, Austrálii či Japonsku. Fanúšikov chytil za srdce predovšetkým svojimi nesmrteľnými hitmi ako Kávu si osladím, Jdi za štěstím, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?, Zvonky štěstí, To musím zvládnout sám, Když muž se ženou snídá a mnohými ďalšími skladbami.

Osudové strenutie so Svobodom

Kariéru Karla Gotta zásadne ovplyvnili spolupráce s mnohými špičkovými umelcami, kľúčové však bolo stretnutie so skladateľom Karlom Svobodom. Gottovi zložil viac ako 80 hitov, kde patrí napríklad Hej-hej, baby, Ať láska má kde kvést, Krev toulavá a mnohé ďalšie. Spoločné dielo Lady Carneval získalo na festivale Zlatý kohút v Riu de Janeiro zlatú medailu. „Karel Svoboda spolu s Jirkom Štaidlom nakúpili pijatiku, zasadli k pianu, no dlho sa nič poriadne nerodilo. Potom zrazu v priebehu nejakých dvadsiatich minút sa to dostavilo. Na svet prišla Lady Carneval,“ spomínal Gott už dávnejšie s nostalgiou.

Slávika mu vyfúkli iba siedmi

Karel Gott získal prvého Zlatého slávika v roku 1963 a odvtedy prvenstvo v tejto celoštátnej ankete hudobnej popularity obhájil celkovo 42-krát. Iný umelec sa na prvej priečke v kategórii Spevák počas celej histórie ocitol iba sedemkrát. Prvým bol Waldemar Matuška v roku 1967 a v našich končinách sa o toto prvenstvo postaral Miro Žbirka v roku 1982, nasledovali Peter Nagy (1985), trikrát Dalibor Janda, neskôr Pavol Habera (1991), Daniel Hulka (1998) a naposledy Tomáš Klus (2012).

Zatienil aj svetové hviezdy

Diamantová platňa

Supraphonu za 13 miliónov predaných nosičov v rokoch 1962 – 1992.

1965

Medzinárodný festival Karlove Vary – Zlatý kľúč s piesňou Tam, kam chodí vítr spát.

1968

Medzinárodný festival Zlatý kohút – Zlatá medaila za pieseň Lady Carneval.

1974

Britský hudobný časopis Music Week – titul Hviezda roka (za Gottom sa umiestnila skupina ABBA).

1977

Titul zaslúžilý umelec a v roku 1985 titul národný umelec.

1978

Moskovský časopis Klub – 1. miesto v kategórii Najpopulárnejší spevák (umiestnenie pred Eltonom Johnom).

1983

Festival v Stuttgarte – Zlatá harfa (1. miesto).

1991

Der Stier den Hohensalzburg – prestížne rakúske vyznamenanie udeľované najvýznamnejším osobnostiam spoločenského, kultúrneho, politického a športového života.

2012

Spevák roku v zahraničí – kategória hudobných cien, kde Karel Gott v hlasovaní porazil Eltona Johna a Eminema.

2017

Golden Henne – významná nemecká cena za celoživotné dielo.

2018

Ocenenie Zpěvák století od Českého rozhlasu, ktoré vybrali poslucháči v ankete 100 hitů republiky pri príležitosti stého výročia založenia Československa.