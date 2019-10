Nikdy nezabudneme: Dojemné kondolencie Karlovi Gottovi († 80) od 35 slovenských a českých hviezd

Legendárny spevák Karel Gott († 80) sa držal na hudobnom výslní desiatky rokov a okrem množstva ocenení má na svojom konte veľa hitov i zaujímavých spoluprác s českými i so slovenskými interpretmi.

S tými však vždy usmiateho maestra spájala nielen práca, ale aj kamarátstva, ktoré pretrvávali dlhé roky. V ťažkej chorobe mu všetci držali palce a podporovali ho, avšak, ako sa ukázalo, zákerná choroba bola silnejšia. Neúprosne si vzala človeka talentovaného, tvorivého, milovaného a s veľkým srdcom.

Marika Gombitová (63), speváčka

- Milý Karel, bol si a budeš pre mňa vždy veľkým vzorom. Za všetko, čo si v živote dokázal, si ťa nesmierne vážim a ďakujem. Karel, nikdy na teba nezabudnem, navždy ostaneš v mojom srdci. S láskou a úctou

Jožo Ráž, hudobník (64)

- Karel Gott bol jeden špičkový svetový spevák, super profík, ktorý si už dúfam užíva v nebi, za to čo nám tu zanechal. A jeho vynikajúce piesne nám ešte veľa rokov budú robiť radosť. Viackrát sme spolu účinkovali v rôznych programoch, raz som s ním dokonca spieval jeho pieseň „Kávu si osladím“. Super priatelia sme neboli, ale úcta a rešpekt tam vždy bol.

Dara Rolins (46), speváčka

- Mám pocit, ako keby som prišla o niekoho z rodiny, akoby mi odišiel druhý otec alebo strýko. Niekto, koho som potrebovala v mojom živote.

Alena Heribanová (64), moderátorka

- Predovšetkým to bol nesmierne múdry, pokorný, dobroprajný a slušný človek, ktorí mal rád život. Vedel byť veľkorysý, bol nesmierne profesionálny. Ja som s ním robila mnoho programov doma aj v zahraničí. Vždy pristupoval k svojej práci neuveriteľným spôsobom. Mala som ho ako hosťa v Anjeloch strážných, takže som sa podozvedala všeličo aj z jeho 13 tej komnaty. Je mi smutno. Odchádza jeden veľký človek.



Marta Kubišová (76), speváčka

- Obdivovala som, ako Karel dokázal v tom ťažkom poslednom období nedať na sebe poznať svoju chorobu. Mali sme v sebe ten dril, že v prípade práce ospravedlňuje len smrť. Tak sme boli vychovaní.



Marcela Laiferová (74), speváčka

- My sme spolu robili veľa, robili sme medzinárodné programy, točili sme Silvestra. Bol to veľkorysý človek, akceptoval každého, s každým sa vedel dohodnúť. Bol nesmierny pracovitý a poctivý a pokorný. Všelijaké tlaky človek zažije, ale on nikdy nevybuchol, nikdy si nesťažoval - ak, tak to urobil veľmi elegantne. Bol to veľmi dobrý kolega, vážil si svojich spolupracovníkov. Je mi do plaču. Viem, že bol chorý, ale predsa len som si myslela, že to ešte potiahne, už len preto, že mal taký pozitívny prístup k životu. Strašne sa ma to dotklo.