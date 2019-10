Hrad Revište: Ruinu prebrali k životu za 8 rokov

Škaredé káčatko sa mení na nádhernú labuť. Hrad Revište je zrúcanina gotického hradu. Leží v žarnovickej mestskej časti Revištské Podzámčie a pomaly ho nahlodával zub času.

Hrad bol obývaný naposledy pred zhruba 300 rokmi, potom však postupne chátral a už v 19. storočí bol v podstate ruinou. Našťastie pre budúce generácie v roku 2011 začalo s obnovou hradu Združenie na záchranu hradu Revište. Prácu tu dokonca našli aj nezamestnaní ľudia. V obnove hradnej zrúcaniny Revište pokračujú aj tento rok. Vďaka projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných tu už šiestykrát našlo prácu 19 ľudí. „Obnova hradu zamestnáva aj ďalších špecializovaných remeselníkov, ako sú tesári či murári.

Niekedy tu naraz pracuje aj 30 ľudí,“ uviedol Ratibor Mazúr, predseda Združenia na záchranu hradu Revište s tým, že za 8 rokov sa stihlo na hrade urobiť toho naozaj veľa. Vďaka tisíckam hodín, ktoré tu boli odpracované, boli domurované veľké časti muriva, a tak sa zmenil aj celkový pohľad na hrad z diaľky. „Primárne sa venujeme záchrane tejto historickej pamiatky, má za cieľ aj sprístupnenie hradu širšej verejnosti. „Keď sme začínali s jeho záchranou, tak počas sobotňajšej brigády sa prišlo na hrad pozrieť maximálne desať turistov. Dnes sú to stovky a verím, že budú pribúdať,“ dodal Miroslav Seget, podpredseda združenia.

Ubytovňa pre vojakov

Hrad Revište je v súčasnosti zrúcaninou gotického hradu z druhej polovice 13. storočia. Jeho história je úzko spätá so Šášovským hradom, ktorý bol paralelne postavený na opačnej strane rieky Hron. Slúžili ako ochranné objekty úzkeho priechodu obchodnej cesty, ktorá viedla k bohatým stredoslovenským banským mestám. Počas povstania Imricha Thökölyho bol ťažko poškodený, ale následne ho opravili. Písomnosti uvádzajú, že na konci 18. storočia slúžil ako ubytovňa pre vojakov. Bolo to jeho posledné využitie a v historických prameňoch sa uvádza, že koncom 19. storočia už spustol do podoby ruín.