Kaufland bude na problém zahltenia plastami upozorňovať aj počas Bielej noci v Košiciach

Festival Biela noc si v priebehu uplynulých rokov získal množstvo priaznivcov a stal sa najväčším a najnavštevovanejším podujatím súčasného umenia na Slovensku. Tento rok Kaufland podporil v rámci festivalu jedinečné dielo The Big Mass (Veľká hmota), ktorým upozornil na aktuálnu tému zahltenia plastovým odpadom. Inštaláciu počas víkendu v Bratislave navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov, ktorí odchádzali s nevšedným zážitkom. Najbližší víkend sa festival presúva do Košíc.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vďaka Kauflandu cez víkend zavítala do Bratislavy prestížna umelecká skupina Plastique Fantastique a priniesla svetovú premiéru inštalácie The Big Mass (Veľká hmota). Ako súčasť inštalácie bola na verejnom priestranstve rozprestretá monumentálna priesvitná bublina, ktorá v sebe ukrývala hneď niekoľko samostatných objektov vytvorených z minulých projektov. „Návštevníci na celú inštaláciu reagovali veľmi pozitívne. Vzbudila u nich záujem, pýtali sa, prečo práve plasty a ako to súvisí s Kauflandom. Tiež chceli vedieť, ako Kaufland bojuje s plastami. Tento záujem, ako aj reakcie ľudí nás veľmi potešili. Bolo vidno, že im životné prostredie nie je ľahostajné – tak ako nám,“ povedala Lucia Langová, hovorkyňa Kauflandu.

Plastová architektonická štruktúra The Big Mass vytvorila počas víkendu nový fluidný celok, do ktorého ľudia mohli vstupovať, predierať sa ním. Na chvíľočku sa tak stali súčasťou diela a jeho hlavným perfomerom. Na vlastnej koži zakúsili fyzický zážitok z pohltenia plastmi. Počas festivalu sa veľká plastová bublina každý deň menila a zakaždým ponúkala nové zážitky. Veľký úspech mala u detí, ktoré si ju vyslovene užívali. „Po víkende máme z celého podujatia veľmi dobrý pocit. Vnímame, že sme pozitívne ovplyvnili postoj ľudí, a hlavne detí, k problému, ktorý v súčasnej dobe plasty predstavujú, a to je pre nás veľmi dôležité,“ dodáva Lucia Langová.

Otvoriť galériu Zdroj: Marko Erd

V rámci inštalácie prebiehali počas festivalu Biela noc aj sprievodné podujatia, ktoré boli tiež zamerané na problematiku plastov. V sobotu mali návštevníci v Bratislave možnosť pozrieť si performance Marina Abramovič po sebe neupratuje a v nedeľu zasa navštíviť moderovaný rozhovor s autorom inštalácie Marcom Canevacci, pohybovú tanečnú performance od Silvie Svitekovej a kolektívu, koncert Leto s Monikou, Dorotu Sadovskú s témou Doba plastová a DJ set od Isobutane.

O týždeň, v prvý októbrový víkend čaká návštevníkov táto inštalácia aj s programom v Košiciach. V piatok a v sobotu to bude pohybová performance tanečného zoskupenia PST. V nedeľu je pre tých najmenších pripravený PST workshop a opäť Dorota Sadovská na tému Doba plastová.