V Richnave sa stále nedočkali kolaudácie zrekonštruovaných priestorov: Vyše 90 detí chodí do kontajnerovej školy

Zriadenie kontajnerovej školy je dočasným riešením pre viac ako 90 žiakov nultých ročníkov v obci Richnava v okrese Gelnica. Kým štát postaví novú školu, dočasne mala byť výučba v zrekonštruovaných priestoroch šatní tamojšieho futbalového ihriska.

Obec stavbu doposiaľ neskolaudovala. „V jednom ročníku sa v obci Richnava narodilo až 100 detí. Do nultého ročníka sa k nám fyzicky prihlásilo 92 detí, jeden má povolenie na štúdium v zahraničí, čiže máme zapísaných 93 žiakov. Chodia do šiestich tried nultých ročníkov na dvojzmennú prevádzku,“ povedala Adriána Mižigárová, ktorá je poverená vedením dočasnej kontajnerovej školy, ktoré je v areáli Špeciálnej základnej školy v Richnave. Výučbu zabezpečuje aktuálne šesť pedagógov.

Podľa jej slov obcou prisľúbená murovaná budova mala byť skolaudovaná na začiatku školského roka. „Vyskytli sa však kolaudačné chyby - statika, strop. Nie je tam ani plynová prípojka,“ dodala s tým, že výučba sa preto nezačala vtedy, keď mala. Starosta obce Ivan Dunka pre TASR potvrdil, že stavbu je potrebné skolaudovať. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať približne o mesiac a pol. „Čakáme na plynovú prípojku. Ešte nič neviem, nemôžem dopredu hovoriť. Viac to nebudem komentovať,“ uviedol.

Žiaci budú podľa Ministerstva vnútra (MV) SR v kontajnerovej škole až do skolaudovania objektu vo vlastníctve obce. Ako pre TASR uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR, nájom za kontajnery vrátane príslušenstva stojí rezort necelých 3000 eur s DPH mesačne. V Richnave by mal štát do septembra 2020 postaviť novú školu približne pre 40 detí. „Momentálne sa zaoberáme ponukami na kúpu pozemku vhodného na výstavbu školy. Následne po posúdení vhodnosti jednotlivých alternatív a samotnej kúpe pozemku sa pristúpi k projekčným a realizačným prácam v zmysle zákona o verejnom obstarávaní," spresnila Paulenová.

Cieľom vybudovania novej základnej školy je zabezpečiť povinnú školskú dochádzku a odbremeniť susednú obec Kluknava, ktorá nemá dostatočnú kapacitu aj pre deti z Richnavy. Zámer oznámila vláda na svojom marcovom výjazdovom rokovaní v Gelnici. Štát bude prostredníctvom okresného úradu aj zriaďovateľom školy.