Problém v Richnave rieši ministerstvo: Nová škola do roku 2020?!

V obci Richnava, okres Gelnica, by mal štát do septembra 2020 postaviť novú školu približne pre 40 detí. Tá by odbremenila susednú obec Kluknava, kam chodia do základnej školy (ZŠ) žiaci aj z Richnavy a učia sa tam na viac zmien.

Ministerka vnútra Denisa Saková počas návštevy Spiša prisľúbila, že štát urobí všetko preto, aby tamojšie deti mohli od školského roka 2020/2021 nastúpiť do nových priestorov, teraz hľadá vhodný pozemok.„Pred mesiacom na výjazdovom rokovaní vlády v Gelnici sme sľúbili pomoc, že situáciu základnej školy a počtu žiakov v Kluknave budeme riešiť, aby skutočne tí žiaci, ktorí patria do obvodu Richnavy, mali v roku 2020 zriadené nové priestory,“ uviedla Saková s tým, že pri príprave projektu budú spolupracovať aj s rezortom školstva. Podľa Sakovej ide o neštandardné riešenie. Otvoriť galériu Z týchto šatní futbalistov dočasne vzniknú triedy pre prvákov. Neskôr sa dočkajú aj oficiálnej školy. Zdroj: Zdeněk Kovář Zhruba pred rokom totiž obci Richnava ponúkol štát finančné prostriedky vo výške 600 000 eur zo svojho rozpočtu na výstavbu školy, vtedajšie obecné zastupiteľstvo však s realizáciou nesúhlasilo. Teraz sú zdroje odsúhlasené opäť, avšak školu postaví štát. Tento týždeň ministerka navštívila aj samotnú Richnavu, kde si priamo na mieste pozrela viaceré alternatívy, kde by škola mohla vyrásť. Z tlačového odboru ministerstva vnútra TASR informovali, že do úvahy pripadala možnosť postaviť novú školu priamo v areáli tamojšej špeciálnej základnej školy, kde pozemok vlastní rezort vnútra. Podľa ministerstva však toto nie je úplne ideálne riešenie, takže budú zvažovať ešte iný priestor. „Prišli sme na to, že jeden pozemok vo vlastníctve tretej osoby je na predaj a bol by vhodný na výstavbu školy, bude však nutné pre to meniť územný plán. Musíme sa vyrovnať s týmito vecami, zvažujeme a vyhodnocujeme všetky alternatívy,“ uviedol v stanovisku tlačový odbor MV SR. Deti z Richnavy sa konečne dočkali: Novú školu zriadia na kurióznom mieste! Obec Kluknava vypovedala zmluvu Kluknava v decembri 2017 vypovedala susednej obci zmluvu o spoločnom školskom obvode pre nedostatočnú kapacitu školy. Ako pre TASR uviedol starosta Kluknavy Štefan Kováč, vzniknuté triedy v Richnave pomôžu odbremeniť tamojšiu ZŠ, ktorú v tomto školskom roku navštevuje približne 645 žiakov. „Nemáme priestory na to, aby sme týchto žiakov umiestnili v našej škole. Triedy sme vytvorili už aj z kabinetov a väčšie triedy sme upravili na viacero menších,“ povedal. V Richnave sa nachádza elokované pracovisko ZŠ Kluknava, ktorá má niekoľko tried. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto súvislosti začiatkom apríla poverilo Okresný úrad v Košiciach zriadením ZŠ v Richnave. Ministerka na záver upozornila, že nejde o štandard, ktorý budú uplatňovať aj inde. „Chceme v tomto prípade pomôcť obom obciam, aby sa to podarilo vyriešiť, ale toto nie je dogma, ktorá by platila po celom Slovensku. Budeme tlačiť na samosprávy, ktoré majú túto povinnosť, zriaďovať základné školy,“ uzavrela Saková.