V Richnave si žiakov prehadzuje obec so štátom: Školáci sa budú učiť vo futbalových šatniach

Obec sa vyhovára na štát a naopak! Futbalové šatne v Richnave (okr. Gelnica) menia na 3 nové triedy pre prváčikov a „nulťákov“. Starosta tvrdí, že do konca prázdnin by mali práce skončiť.

Otázna je akurát kolaudácia, pretože v tejto dedine nemajú vodovod. Triedy v šatniach však majú byť len provizórnym riešením, keďže o to trvalé sa mal postarať štát výstavbou novej školy. Zatiaľ sa však nič nedeje, pretože ešte nevybrali ani miesto, kde by ju postavili.

Problém musela riešiť vláda, pretože hrozilo, že pre vyšší počet školákov v susednej obci Kluknava pre richnavské deti nebude dosť miesta. „Z rozpočtu obce sme vyčlenili 200-tisíc eur a do 15. augusta to bude hotové. Z futbalových šatní vzniknú tri triedy pre 90 žiakov. Je to provizórne riešenie. Na ťahu je štát,“ povedal starosta obce Ivan Dunka.

„Benjamín (6) nastúpi do prvého ročníka. Michaelu (5) to čaká o rok. Nevieme, kam pôjde,“ povedala mama Darina (35).Prednosta Jozef Lazár povedal: „Hľadá sa vhodná lokalita a pozemok." Nakoniec možno

Toto je hlavný problém

Kluknavskú školu v súčasnosti navštevuje celkovo 643 žiakov a z toho je až 540 práve z Richnavy. Vyučuje sa tu na dve zmeny. Samotnej Richnave by hrozili až tri zmeny. Problém navyše majú s neexistujúcim vodovodom či zmenami hraníc katastrov medzi susednými obcami. Miestni poslanci nesúhlasili s novou školou priamo v Richnave, ale len na území osady, čo by si zase vyžadovalo zmenu územného plánu a majetkové vysporiadanie pozemkov. Preto do hry vstúpil štát a mal by postaviť v obci školu.

Povinnosť zriadiť základnú školu

„Keďže žiakom z Richnavy hrozilo, že sa v budúcom školskom roku nebudú mať kde učiť, začala konať vláda SR. Výsledkom marcového výjazdového rokovania v Gelnici bolo poverenie Okresného úradu v Košiciach zriadiť základnú školu v tejto obci,“ uviedlo ministerstvo školstva. Medzi obcami Kluknava a Richnava totiž nedošlo k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu. Pre kapacitné problémy s umiestňovaním nových žiakov vedenie ZŠ v Kluknave vypovedalo školský obvod pre obec Richnava.