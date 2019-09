Prekvapivé odhalenie Vittekovej a miss Škamlovej: Zbavili sa umelých predností, prečo dali preč silikóny?

Zbavujú sa svojich umelých predností! Výkladnými skriňami služieb plastických chirurgov sú aj naše známe tváre. Medzi ženy, ktoré si okrem skrášľujúcich zákrokov nechali pred rokmi nadupať aj dekolt, patria medzi inými Patrícia Vitteková (39) či modelka Romana Škamlová (31).

Vitteková však najnovšie prišla so šokujúcim priznaním. Silikónov sa totiž zbavila pre vážne zdravotné problémy. Nebola ale jediná. Na štvrtkovej párty pri Dunaji sa totiž objavila misska Škamlová s oveľa chudobnejším dekoltom, ako bolo u nej zvykom. Prečo sa implantátov zbavila ona?

Kult dokonalého tela úraduje aj vo vodách nášho šoubiznisu. Niet preto divu, že sa mnohé známe tváre nechávajú vylepšovať a zverujú sa do rúk plastických chirurgov. Zatiaľ, čo to niektoré dámy stále hrajú na prírodzenosť, iné bez okolkov priznávajú, že majú na sebe čo-to vylepšené. Príkladom je aj bývalá láska futbalistu Róberta Vitteka Patrícia, ktorá sa netajila tým, že má urobené prsia. Práve tie jej však narobili poriadne vrásky na čele, keď kvôli nim prekonala vážne zdravotné problémy.

„Keď som pred rokom mala v papieroch od doktora napísané slovo tumor mammae, v čakárni, keď ma poslali domov pre osobné veci a WC papier, som sa poskladala ako domček z karát. To, čo mi letelo hlavou, nebolo nič, čo som sa dovtedy učila na seminároch, na internete či z kníh,“ napísala na instagrame bývalá láska futbalistu Róberta Vitteka. Nasledovalo náročné obdobie ďaleko od Slovenska. „Odletela som do Mexika na miesto, kde sa buď pochopíte a nebude sa vám chcieť odísť, alebo sa už nikdy nebudete chcieť vrátiť späť... Nie, operovali ma až na Slovensku, no v Mexiku mi jedna výnimočná žena - kurandera, žijúca mimo civilizácie, vyliečila niečo veľmi dôležité. Dušu a myslenie,“ dodala Patrícia, ktorú k tomuto kroku dohnalo práve podlomené zdravie.

Silikóny sú preč

Isté však je, že v slovenskom šoubiznise nie je jediná, ktorá sa v poslednom čase zbavila silikónov. Vo štvrtok sa totiž konala párty na brehu Dunaja, ktorú organizovala lekárka Alena Pallová, spolu so svojou spoločníčkou, misskou Romanou Škamlovou. A práve na nej si prítomní všimli, že sa jej bujný dekolt vyparil. „Romana už nemá implantáty. Dala si ich nedávno odstrániť,“ prezradil zdroj Nového Času. Kráska žiarila v červených flitrových šatách s poriadne hlbokým výstrihom, ktoré tento detail ešte viac zdôraznili. Blondínka v minulosti pripustila, že si ľahla pod nôž plastického chirurga, a teraz sa rovnako neostýchala prezradiť, čo ju k tomu viedlo.

,,Pociťujem potrebu íst naturálnou cestou, nie je za tým žiadny zdravotný ani estetický dôvod. Som šťastná vo svojom tele také, aké je, asi som len potrebovala dospieť na takéto rozhodnutie,“ priznala misska Novému Času. K tomu kroku však pristúpili mnohé ženy aj z iného dôvodu. V roku 2012 sa totiž objavili informácie, že vo Francúzsku prišli o život dve ženy pre nebezpečný priemyselný silikón, ktorý im bol voperovaný. Celebritné Slovenky boli vtedy v šoku, pretože obavy z toho, že môžu mať aj ony implantáty od tejto firmy, boli veľké.