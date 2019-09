Moderátor Pyco zarába kráľovsky aj mimo televíznych kamier: Utajený milionár?!

Jeden z našich najlepších moderátorov Martin Pyco Rausch (41) odštartoval hviezdnu kariéru v roku 2003. Spolu s prichádzajúcimi veľkými projektmi a slávou začali pribúdať aj kráľovské zárobky.

Tie si podľa verejne dostupných zdrojov Pyco držal dlhé roky. Po tom, čo ohlásil ukončenie spolupráce s Markízou na piatej sérii šou Tvoja tvár znie povedome, sa žiadneho televízneho projektu nechytil, a preto sa musí poriadne obracať inde. Ako sa však zdá, Pyco nie je na televízne projekty odkázaný a eurá si dokáže zarobiť aj v inom biznise. O tom, že mu to sype veľmi dobre, niet pochýb. Rausch má za sebou projekty ako SuperStar, Česko Slovensko má talent, Let´s Dance či X Factor. Od roku 2016 bol súčasťou markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, kde pôsobil štyri série.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Piatu si moderátorsky zobral pod palec Martin Nikodým, keďže sa Pyco rozhodol nepokračovať a venovať sa ďalším výnosným aktivitám. „Štyri roky, štyri série. Nastal čas sa rozlúčiť,“ povedal Martin, ktorý tak prišiel o výnosný džob. Rolu pritom zrejme nezohral ani mastný honorár, ktorý Pyco za tento projekt inkasoval. Podľa informácií Nového Času totiž zarobil za jednu sériu, teda desať týždňov, 50-tisíc eur. Inak to nebolo ani v projektoch Česko Slovensko má talent či SuperStar. Na bankové konto si tak za roky pripísal státisíce eur.

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Výnosné recepty

Všetko nasvedčuje tomu, že moderátor nie je od prílevu financií od televízií vôbec závislý. Podľa verejne dostupných zdrojov si totiž Pyco mimo televíznych projektov zarobil navyše viac ako 100- až 150-tisíc eur ročne! Martin je totiž u divákov zapísaný nielen ako niekto s mikrofónom v ruke, ale aj ako kuchár s vareškou. Nie je tajomstvom, že inklinuje k zdravému životnému štýlu a predovšetkým k vareniu, ktoré sa stalo v súkromí jeho veľkou vášňou. Za svoje knihy inkasuje lukratívne peniaze a okrem toho sa mu eurá sypú aj z reklamy. Tej totiž prepožičiava svoju tvár za rovnako slušné honoráre. Rausch tak hladný po televíznych ponukách byť nemusí.

V roku 2016, keď moderoval len šou Tvoja tvár znie povedome, si okrem honoráru vo výške 50-tisíc eur pripísala jeho firma tržby ďalších vyše 216-tisíc eur. Inak to nebolo ani v roku 2017. Vtedy mal za sebou projekty Tvoja tvár znie povedome a Let´s Dance, ktoré mu do pokladničky priniesli takmer 100-tisíc eur. Okrem toho si však svojimi kulinárskymi aktivitami privyrobil ďalších takmer 150-tisíc eur. V roku 2018, keď si pripísal približne 50-tisíc eur za moderovanie poslednej markizáckej šou, si ešte zarobil ďalších 100-tisíc eur.

Skončil kvôli zdraviu?!

Dôvodom, prečo sa Pyco rozhodol nepokračovať v televíznych projektoch, môže byť aj jeho zdravotný stav. Ako informoval Nový Čas pred rokom, Martinovi dávali „šouky“ poriadne zabrať. „Praskli mi platničky a vytiekli. Stalo sa to, keď som fotil jedlo do mojej druhej knihy,“ priznal vtedy Martin, ktorý zápasil s veľkými bolesťami a bez dennodenného cvičenia nevstane a nevystrie sa. A práve toto boli zrejme dôvody, prečo sa rozhodol hodiny státia na pódiách oželieť. „Naučte sa spomaliť a oddychovať, pretože presne o to sa snažím aj ja,“ vyhlásil krátko po ukončení spolupráce na pokračovaní piatej série šou Tvoja tvár znie povedome. O svoju budúcnosť sa však zrejme obávať nemusí. Aj bez kráľovských honorárov od televízií si stále dokáže zarobiť ako kráľ.