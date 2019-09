Aerolinky prišli s novinkou, ktorá rozpútala diskusiu: Nechcete v lietadle sedieť vedľa dieťaťa?

Zákazníci japonskej leteckej spoločnosti Japan Airlines môžu pri výbere miesta na pláne sedadiel vidieť, kde má rezerváciu malé dieťa, teda potenciálny hlasný narušiteľ pokojného letu.

Spoznajú to podľa detskej ikony, napísal britský server Independent. "Cestujúci s deťmi vo veku osem dní až dva roky, ktorí si svoje miesta zvolia na webe Japan Airlines, uvidia pri rezervácii detskú ikonu na sedadlách, ktoré si vyberú," uviedli aerolinky na svojej internetovej stránke. To podľa nich umožní ostatným pasažierom zistiť, že v ich blízkosti môže sedieť dieťa.



Užívateľov sociálnych sietí krok Japan Airlines rozdelil. Niektorí nápad privítali. "To by bolo úžasné, zvlášť na dlhých letoch!" napísal jeden z nich. Ďalší, prevažne rodičia malých detí, nabádali ostatných k trpezlivosti. "Sú to malé deti, tiež sme nimi boli. Musíme sa naučiť tolerancii, inak čoskoro zavedieme mapu sedadiel, kde sedia ľudia dýchajúci ústami, slintajúci, trpiaci plynatosťou, opití a podobne," uviedol jeden z prispievateľov.



Aerolinky ale varovali, že ikona dieťaťa sa nezobrazuje pri rezervácii cez sprostredkovateľa a neobjaví sa tiež v prípade, že na poslednú chvíľu letí iný stroj.