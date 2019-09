Návrh ministra Gajdoša je na pretrase: Pretlačí nákup transportérov?!

Už mesiace sa špekuluje o tom, či slovenská armáda dostane nové osemkolesové obrnené transportéry.

Návrh ministra obrany Petra Gajdoša (60) z SNS je už predložený na vládu, no je otázne, či sa napokon dostane aj do parlamentu. Premiér Peter Pellegrini (43) totiž vyhlásil, že vláda by mala veľmi zvažovať podobne veľké projekty len pár mesiacov pred voľbami.

Gajdoš chce nakúpiť 81 kusov „osemkoliek“ za viac ako 400 miliónov eur. Zdá sa však, že projekt môže naraziť na vláde. Pellegrini však päť mesiacov pred voľbami rozhodol, že sa k tomu zrejme nedostanú. „Momentálne sa nechystám zaradiť žiaden z veľkých armádnych nákupov na rokovanie,“ povedal Pellegrini s tým, že ešte o tom budú diskutovať a uvažovať.

Gajdoš ešte nehádže flintu do žita a tvrdí, že robia maximálne úsilie pre modernizáciu Ozbrojených síl SR, čo je v súlade s vládou schváleným

Dlhodobým plánom rozvoja do roku 2030. „O zaradení týchto materiálov na rokovanie vlády Ministerstvo obrany SR nerozhoduje, avšak v prípade, že sa tak stane a budú zaradené, minister obrany je pripravený ich obhájiť, realizovať a následne novú modernú techniku zaviesť do výzbroje Ozbrojených síl SR,“ povedala hovorkyňa Danka Capáková. Transportéry by mali Slovensko vyjsť 417 miliónov eur, pričom ich časť sa má vyrábať v Dubnici nad Váhom.