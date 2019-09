Černák prestúpil pred senát v kauze prípravy vraždy Volzovej: Šokujúce slová mafiánskeho bossa

Na doživotie odsúdený Mikuláš Černák sa pred senátom Okresného súdu Bratislava II ospravedlnil Silvii Volzovej, ktorá figuruje ako poškodená v kauze prípravy jej vraždy.

Urobil tak na konci svedeckého výsluchu Volzovej. "Chcem sa ospravedlniť, že sme vôbec prijali takúto objednávku a zamýšľali sa nad tým," uviedol. K výpovedi Volzovej sa mali možnosť vyjadriť postupne všetci obžalovaní. Tými sú okrem Černáka Miloš Kaštan, ktorý rovnako ako on priznal vo veci vinu, Róbert Lališ a exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko Posledne menovaná dvojica svoju vinu popiera.

Viaceré jeho otázky ako aj otázky jeho obhajcov na poškodenú prokuratúra alebo jej splnomocnenec namietali. Podľa nich sa totiž netýkali roku 1997, v ktorom podľa obžaloby došlo k objednávke vraždy, ale roku 1998 a kauzy Gamatex. Tá je spojená s kauzou miliónových zmeniek, v prípade ktorých je Pavol Rusko tiež obžalovaný. Súd dal námietkam vo viacerých prípadoch za pravdu. V poobedňajších hodinách pokračuje pojednávanie vzájomnými vyjadreniami obžalovaných k ich výpovediam.

V kauze údajnej prípravy vraždy Silvie Volzovej čelí obžalobe jej bývalý obchodný partner, exriaditeľ TV Markíza Pavol RuskoPojednávanie sa uskutočňuje za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody.

Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza Slovakia, ktorú v roku 1997 spoluvlastnil s Volzovou, musela odobriť licenčná rada. Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa neho prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu. Týmto je podľa neho vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech." skonštatoval.