Kuzminová sa čoskoro rozhodne: Uvidíme ju ešte v pretekoch Svetového pohára?

Hlavnou otázkou ostatných mesiacov v súvislosti so slovenským biatlonom je to, či trojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová (35) po ukončení individuálnej športovej kariéry zostane v kolotoči Svetového pohára aspoň ako členka štafiet.

Definitíva v tomto smere ešte nepadla. "Moja kariéra je už ukončená, je tam ešte maličké váhanie ohľadom štafiet. Informovať o tom budem v úvode októbra," povedala v stredu 35-ročná rodáčka z ruského Ťumenu počas návštevy športovej konferencie v Bratislave.

Priblížila aj to, aké mala leto. "Nemalo dovolenkový ráz, v našej rodine to také asi nebude nikdy. Športovať a hýbať sa neprestaneme. Pripravovala som sa na exhibičné preteky. Bola to aj motivácia na tréningy, keďže som pred letom nechala otvorenú otázku, či pomôžem dievčatám v štafete. Leto ako celok beriem veľmi pozitívne. Trénovala som totiž v uvoľnenom režime. Na tréningoch som nemusela, ale chcela. Nie každý vrcholový športovec sa tým môže pochváliť," priznala šesťnásobná olympijská medailistka. "Športovala som s chuťou a mala som z toho obrovskú radosť," doplnila.

Aj keď je ešte otvorená jej účasť v štafetách, individuálnym súťažiam je koniec. "Rozhodnutie o konci kariéry prišlo omnoho skôr. Minulá sezóna bola už len bonusom pre mňa aj pre fanúšikov a priaznivcov biatlonu," povedala Anastasia Kuzminová a dodala: "Po dvadsiatich rokoch vo vrcholovom športe je umenie povedať stop v správnom okamihu."