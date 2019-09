Trpký večer pre Hrošovského, obhajca odchádza z Neapola naprázdno

Futbalisti úradujúceho šampióna z Liverpoolu odštartovali obhajobu titulu prehrou v utorňajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku SSC Neapol 0:2. Bez gólov sa skončil duel v F-skupine medzi Borussiou Dortmund a FC Barcelona. Jeden bod vydolovala aj Slavia Praha na ihrisku Interu Miláno po remíze 1:1.

V druhom zápase F-skupiny bola najprv bližšie ku gólu Borussia Dortmund, keď dostal Marco Reus loptu až na hranicu päťky, ale ter Stegen výborne zasiahol. V 49. minúte sa predral Suarez do šestnástky, no z uhla brankára neprekvapil. Najväčšiu šancu zápasu mal v 55. minúte Dortmund, keď Semedo fauloval v šestnástke Sancha, no Reus pokutový kop nepremenil. Dortmund mohol rozhodnúť aj v záverečných minútach, ale Barcelonu zachránilo brvno a najmä ter Stegen.

Veľké prekvapenie na úvod Ligy majstrov: Slavia Praha zaskočila Inter Miláno

Premiérový gól nového ročníka Ligy majstrov zaznamenal iránsky útočník Sardar Azmoun zo Zenitu Petrohrad, ktorý sa dostal za obranu Olympique Lyon po prihrávke pätičkou od Arťoma Dzjubu a v 41. minúte poslal svoj tím do vedenia. Domáci Lyon udrel hneď po zmene strán. Depay si chcel v pokutovom území obhodiť Ozdojeva, ten ho však fauloval a rozhodca nariadil pokutový kop. Ten premenil sám faulovaný hráč - 1:1. V 60. minúte mal tutovku domáci Adélaide, ale minul. V ďalších minútach už gólových šancí ubudlo a tak sa tímy rozdelili po bode. Na súpiske Zenitu nefiguroval slovenský reprezentačný stredopoliar Róbert Mak. V druhom zápase G-skupiny vyhralo Lipsko na pôde Benfica Lisabon 2:1.

V úvode prvého polčasu mal v Neapole viac šancí domáci SSC. Už v siedmej minúte sa mu podarilo dostať loptu až do siete, no Lozano stál v jasnom ofsajde a gól neplatil. Na druhej strane preveril Mereta z uhla Mane a v závere polčasu išla Firminova hlavička tesne vedľa pravej tyčky. Po zmene strán vytiahol Adrian parádny zákrok pri tutovke Mertensa a v 65. minúte ho napodobnil náprotivok Meret, ktorý zachránil po strele Salaha. Z triumfu sa nakoniec tešili domáci, keď Mertens premenil v 82. minúte pokutový kop. Na 2:0 zvýšil v nadstavenom čase Llorente.

V základnej zostave belgického KRC Genk nechýbal slovenský reprezentant Patrik Hrošovský, no jeho tímu sa vôbec nedarilo, keďže už po prvom polčase prehrával na pôde RB Salzburg v E-skupine vysoko 1:5. Len devätnásťročný nórsky útočník Erling Braut Haland zaznamenal v prvej časti hetrik. Salzburg nakoniec vyhral 6:2.

V H-skupine si semifinalista vlaňajšej sezóny Ajax Amsterdam poradil s OSC Lille 3:0. V druhom stretnutí nestačila Chelsea Londýn na domácej pôde s FC Valenciou, keď prehrala 0:1 gólom Rodriga zo 74. minúty. V závere duelu nepremenil pokutový kop domáci Barkley, ktorý trafil brvno.

E-skupina:

SSC Neapol (Tal.) - FC Liverpool (Angl.) 2:0 (0:0)

Góly: 82. Mertens (z pok. kopu), 92.+ Llorente

Red Bull Salzburg (Rak.) - KRC Genk (Belg.) 6:2 (5:1)

Góly: 2., 34. a 45. Haaland, 35. Hwang, 45.+ Szoboszlai, 66. Ulmer - 40. Lucumi, 52. Samatta

F-skupina:

Inter Miláno (Tal.) - Slavia Praha (ČR) 1:1 (0:0)

Góly: 90.+ Barella - 64. Olayinka

Borussia Dortmund (Nem.) - FC Barcelona (Šp.) 0:0

G-skupina:

Olympique Lyon (Fr.) - Zenit Petrohrad (Rus.) 1:1 (0:1)

Góly: 50. Depay - 41. Azmoun

Benfica Lisabon (Portug.) - RB Lipsko (Nem.) 1:2 (0:0)

Góly: 84. Seferovič - 69. a 79. Werner

H-skupina:

FC Chelsea (Angl.) - FC Valencia (Šp.) 0:1 (0:0)

Gól: 74. Rodrigo

Ajax Amsterdam (Hol.) - OSC Lille (Fr.) 3:0 (1:0)

Góly: 18. Promes, 50. Álvarez, 62. Tagliafico