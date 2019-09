Veľké prekvapenie na úvod Ligy majstrov: Slavia Praha zaskočila Inter Miláno 

Futbalisti Slavie Praha vstúpili do bojov v F-skupine Ligy majstrov 2019/2020 remízou na pôde Interu Miláno 1:1. Rovnakým výsledkom sa skončil aj duel G-skupiny medzi domácim Olympique Lyon a Zenitom Petrohrad, v ktorom strelil premiérový gól nového ročníka LM iránsky útočník Sardar Azmoun.

Favorizovaný Inter, v základnej zostave so Slovákom Milanom Škriniarom, si v úvode duelu nevypracoval očakávaný tlak, naopak, prvú šancu mala Slavia, keď Handanoviča preveril zakrútený priamy kop Stanciua. V 12. minúte sa dostal k hlavičke na hranici päťky De Vrij, ale jeho pokus smeroval vysoko nad. Neujala sa ani Martinezova strela a v 23. minúte prišla ďalšia nebezpečná hlavička po priamom kope, ale Kolář si so šancou D'Ambrosia poradil. V ďalších minútach už vyložené príležitosti neprišli a tak sa išlo do šatní za stavu 0:0.

Inter nevyužil ani tutovku Lukakua v 46. minúte, keď sa dvakrát zaskvel brankár Kolář. V 56. minúte fauloval Asamoah hosťujúceho Traoreho a rozhodca musel skontrolovať situáciu pomocou VAR. Nakoniec hráčovi Interu udelil žltú kartu, pre Traoreho sa zápas skončil. V 63. minúte Slavia nečakane udrela, Handanovič ešte Zeleného strelu vyrazil, ale na dorážku Olayinku už nestačil - 0:1. Že nešlo o ofsajd, potvrdilo aj video. O osem minút neskôr mohlo byť už 2:0, ale Masopust vo veľkej šanci minul. Slavia prišla o senzačné víťazstvo až v nadstavenom čase, keď sa presadil po tečovanej strele Barella - 1:1.

Premiérový gól nového ročníka Ligy majstrov zaznamenal iránsky útočník Sardar Azmoun zo Zenitu Petrohrad, ktorý sa dostal za obranu Olympique Lyon po prihrávke pätičkou od Arťoma Dzjubu a v 41. minúte poslal svoj tím do vedenia. Domáci Lyon udrel hneď po zmene strán. Depay si chcel v pokutovom území obhodiť Ozdojeva, ten ho však fauloval a rozhodca nariadil pokutový kop. Ten premenil sám faulovaný hráč - 1:1. V 60. minúte mal tutovku domáci Adélaide, ale minul. V ďalších minútach už gólových šancí ubudlo a tak sa tímy rozdelili po bode. Na súpiske Zenitu nefiguroval slovenský reprezentačný stredopoliar Róbert Mak.

F-skupina:

Inter Miláno - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Góly: 90.+2 Barella - 63. Olayinka. Rozhodoval: Buquet (Fr.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

50. Depay (z 11m) - 41. Azmoun. Rozhodoval: Oliver (Ang.)