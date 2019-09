Na dokončenie dlhoočakávanej cyklotrasy pri Martine ostáva 17 mesiacov: Ten rozpočet je dobrá pálka!

Cyklotrasu medzi Martinom a Vrútkami dokončia počas 17 mesiacov, pričom celkový rozpočet projektu je 1,93 milióna eur.

Mesto Martin sa bude na spolufinancovaní podieľať piatimi percentami z oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 96.586 eur. Primátor Martina Ján Danko o tom informoval v utorok po odovzdaní staveniska spoločnosti Doprastav.

"Som naozaj rád, že aj napriek počiatočným problémom, dlhému verejnému obstarávaniu a podrobným kontrolám tu stojíme a odovzdávame stavenisko jednej z najočakávanejších stavieb v našom meste. Na projekt je uvoľnený grant 1,8 milióna eur, s päťpercentným spolufinancovaním mesta Martin, čo je necelých 100.000 eur. Myslím si, že pre Martinčanov to je veľmi dobrá investícia," povedal Danko.

Primátor Vrútok Branislav Zacharides pripomenul, že výstavba cyklotrasy sa začala po viac ako dekáde rokovaní a príprav.

"Cyklisti, ale aj ostatní účastníci cestnej premávky, nás opakovane upozorňujú na veľmi nebezpečné úseky medzi Vrútkami a Martinom. Tým pádom je aj mobilita na bicykloch veľmi obmedzená. Martinčania pritom potrebujú cestovať do Vrútok, napríklad na železničnú stanicu. A Vrútočania do Martina do škôl, do nemocnice, za službami. Cyklotrasa vytvára alternatívu pre všetkých, ktorí nevyhnutne nepreferujú automobil a dokážu si sadnúť aj na bicykel," podotkol primátor Vrútok.

"Dnes spúšťame výstavbu trasy v dĺžke 2,79 kilometra, ktorá bude v súlade s aktuálnou technickou normou obojsmerná - 2,15 metra až tri metre široká. Šírka navrhnutej trasy reaguje na okolité priestorové podmienky. Povrchovo bude upravená asfaltobetónom. Pozdĺž trasy bude umiestnených päť cyklistických odpočívadiel a súčasťou oddychových zón bude drobný mobiliár. Z pohľadu prírody bude rešpektovaný minimálny zásah do zelene a životného prostredia," ozrejmil riaditeľ závodu Žilina spoločnosti Doprastav Martin Beniač.

Cyklotrasa Martin - Vrútky bude vo Vrútkach plynule nadväzovať na zámer Žilinského samosprávneho kraja vybudovať prepojenie horného Považia s regiónom Turca cyklotrasou Žilina - Vrútky Martin.