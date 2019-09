Futbaloví odborníci o skrate fyzioterapeuta Drinku: Aký trest navrhujú za holý zadok?

Zavaril si! Fyzioterapeut slovenskej futbalovej reprezentácie Marián Drinka (47) má na krku problém.

Ladislav Molnár (59): Bývalý reprezentačný brankár

Sám sa viem dobre vcítiť do jeho kože, keďže som mal podobný incident aj ja. Nie je to zrovna najšportovejšie gesto. Mňa osobne však to, čo som spravil, nemrzelo. Paradoxne, veľa Slovákov Maroša Drinku za jeho počin oslavuje. Áno, je to reprezentácia, človek by sa mal vedieť ovládať. Ale sme len ľudia. Práve emócie robia z futbalu tak krásny šport. Zväz by to mal riešiť primeranou sankciou, vyhadzov by bol extrémny trest. Kompetentní by si to potom určite „vyžrali“.

Milan Lešický (74): Futbalový odborník

Skôr by som takú prehnanú reakciu čakal od niekoho úplne iného ako od Mariána Drinku. Poznám ho mnoho rokov a nikdy som u neho nič podobné nepostrehol. Je to slušný človek a jeden z najlepších odborníkov. Jeho reakcia asi súvisí s jeho povolaním, lebo celé hodiny sa pozerá na holé zadky hráčov a v tom stresovom momente mu nič iné

nenapadlo. Dal by som mu nejaký symbolický trest, pretože toneurobil na javisku, tam by mu za to aj zaplatili.

Ladislav Jurkemik (66): Bývalý tréner reprezentácie

V prvom rade by sme sa mali rozprávať o tom, čo robili maďarskí fanúšikovia! Že pískali cez našu hymnu, prezentovali sa nadávkami na transparentoch a prekrývali slovenské štátne symboly tými maďarskými.

Veď to bola z ich strany vyslovená nenávisť! A toto nikto nerieši? To, že fyzioterapeut Drinka ukázal Maďarom holý zadok považujem za „mladícku nerozvážnosť“. V zápale tých emócií a pod tlakom všetkého, čo

sa dialo na štadióne, mu praskli nervy. Ja by som to riešil napomenutím. Reálne môže dostať od zväzu akurát tak pokutu. Vyhadzov mu, podľa mňa, nehrozí.