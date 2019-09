Fyzioterapeut našej repre Marián Drinka: Divákom ukazoval holý zadok!

Vybičovaný kvalifikačný duel medzi Maďarskom a Slovenskom priniesol okrem víťazstva nášho výberu 2:1 aj hanlivé správanie zo strany domácich priaznivcov.

Tí nielenže vypískali slovenskú hymnu či z istej časti obsadili slovenský sektor, ale dokonca mali napadnúť aj zopár fanúšikov spod Tatier. Najnovšie však maďarské médiá vyrukovali s informáciou, že člen realizačného tímu nášho výberu, fyzioterapeut Marián Drinka (47), mal ukázať domácim divákom holý zadok!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Celý incident sa podľa portálu parameter.sk, ktorý uverejňuje správy v maďarčine a venuje sa témam z krajiny našich južných susedov, mal odohrať po záverečnom hvizde, keď celá naša lavička oslavovala triumf pred slovenským sektorom. Ten bol, žiaľ, rozdelený na dve časti a v tej jednej boli aj prívrženci maďarského mužstva. A práve im mal údajne adresovať obscénne gesto fyzioterapeut slovenskej reprezentácie Marián Drinka. Podľa fotografie od maďarských priaznivcov si mal stiahnuť tepláky a ukázať im holý zadok...

„Áno, videl som, že fyzioterapeut ukázal holý zadok maďarským fanúšikom,“ povedal pre Nový Čas priamy svedok incidentu, čitateľ Braňo. K celej záležitosti sa už vyjadril aj Slovenský futbalový zväz (SFZ). „Nevedeli sme o tom, dozvedeli sme sa to z médií a veľmi nás to mrzí. Budeme to riešiť,“ vyjadrila sa hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.