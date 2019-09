Slovenský starosta hrdinom: Ako som v Budapešti bránil našu vlajku

Provokáciu nenechal bez ohlasu! Starosta rusínskej dedinky Čirč (okr. Stará Ľubovňa) Michal Didik sa pred pondelkovým zápasom v Budapešti nedal zastrašiť. Postavil sa takmer o hlavu vyššiemu fanúšikovi súpera, aby mu zabránil prekryť našu vlajku s názvom obce.

Obyvatelia obce na severovýchode Slovenska na športových podujatiach pravidelne vyvesia slovenskú vlajku s nápisom Čirč. „Keď nejdem ja, tak sa stále nájde niekto, kto vycestuje. V pondelok som si však našiel čas, a tak sme vycestovali do Budapešti na dôležitý zápas spoločne s ďalšími Čirčanmi,“ poznamenal starosta, ktorý ešte pred začiatkom duelu, v sektore určenom pre slovenských fanúšikov zavesil vlajku na zábradlie. „O chvíľu sa tam však zjavil chlapík a prekryl našu vlajku maďarskou. Hneď som za ním vybehol, čo to robí. Povedal mi, že on si môže vešať vlajku, kde sa mu zachce a akú sa mu zachce. Vyzeral nebezpečne, nebolo mi všetko jedno. Ale nemôžem dovoliť kadekomu, aby prekrýval slovenskú vlajku maďarskou!“ Podľa neho išlo o obyvateľa Slovenska, ktorý fandil Maďarsku. „K fyzickému napadnutiu nedošlo. V sektore bolo veľa maďarských usporiadateľov a policajtov. Spacifikovali ho a zobrali so sebou. Do konca zápasu som ho už nevidel,“ uzavrel Didik.

