Nezastaviteľný veterán Hujsa: Idem na operáciu a hrám ďalej

V kariére mal pokračovať vo francúzskej lige v drese Caen, ale osud to zariadil inak. Skúsený útočník a trojnásobný víťaz extraligy Martin Hujsa (40) si poranil ľavé koleno a čaká ho operácia.

Hoci sa v médiách objavili správy o konci jeho kariéry, on to popiera. Pre Nový Čas prezradil, že teraz myslí na operačný zákrok a potom sa chce vrátiť na ľad!

Hujsa posledné dva roky pôsobil v prvoligovej rodnej Skalici, ale po minulej sezóne sa rozhodol pokračovať v kariére vo Francúzsku. „Dohodol som sa na zmluve s tímom Caen, ale zranil som sa počas letnej prípravy. Mám roztrhnutý predný krížny väz a čaká ma plastika kolena. Pôsobenie vo Francúzsku som tak predčasne ukončil,“ povedal na úvod útočník Martin Hujsa.

Následne sa v médiách objavili správy, že trojnásobný víťaz ligy so Slovanom (2005, 2007 a 2008) končí kariéru. „Nie je to pravda. Teraz idem na operáciu a keď sa zotavím, tak chcem pokračovať ďalej. Hokej ma stále baví, takže nemám dôvod na koniec.“ Ak liečba prebehne bez problémov, tak by Hujsa mohol stihnúť ešte túto sezónu. „Myslím si, že o štyri mesiace by som mohol byť späť. Rád by som pokračoval doma v Skalici, uvidíme, či sa s vedením po vyzdravení dohodneme,“ dodal.

Martin Hujsa (40)

útočník

kluby: Skalica, Slovan, Litvínov, Pavlodar, Brest, Nice, Nové Zámky, Caen

top úspechy: majster SR so Slovanom (2005, 2007, 2008), majster Kazachstanu s Pavlodarom (2013, 2014, 2015)