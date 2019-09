Ako videl prehru so Slovanom tréner Košíc? Je to pre nás dôležité poučenie

Slovan Bratislava vstúpil do Tipsport ligy výhrou nad veľkým rivalom z Košíc 2:1.

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Z môjho pohľadu bol Slovan akoby hotovejší, resp. zrelší než my. Hrali sme najmä okolí ich bránky a to určite nebol náš plán. Žiaľ, 'plán B' sme na ceste za prekonaním Habala nevedeli nájsť. Pri všetkom rešpekte k brankárovi Habalovi musím povedať, že on videl asi každú našu strelu. Neboli sme schopní sa dostať do lepších streleckých pozícií a to ani v presilovkách, ktorých bolo dosť. Je to pre nás dôležité poučenie."

Roman Stantien, tréner HC Slovan Bratislava: "Chlapcom chcem poďakovať za dobre odvedenú prácu a kvalitný výkon na čele s brankárom Habalom. Košice sú veľmi ťažký a nebezpečný súper, čo sa aj potvrdilo. Zlomové to bolo v našom oslabení troch proti piatim."