Prokurátor Šanta po niekoľkohodinovej výpovedi exsiskára Tótha: Slová, ktoré hovoria za všetko

Utorková niekoľkohodinová výpoveď svedka Petra Tótha v kauze falšovania miliónových zmeniek posilnila pozíciu obžaloby. Pre médiá to po skončení pojednávania uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

Marián Kočner prehovoril po 14 mesiacoch za mrežami: Koho namáča do špiny?!

„Po vykonaní ďalších dôkazov a nielen tohto som presvedčený, že argumentácia a sila dôkazov sa posunuli z pôvodných 100 na 150 percent," zdôraznil. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu s vylúčením verejnosti, preto obsah jeho výpovede nie je známy. Podľa Šantu sa však v prípade objavili dôkazy aj po podaní obžaloby, čo pozíciu prokuratúry ešte umocňuje.

„Jednotlivé dôkazy podľa môjho názoru do seba zapadajú, neodporujú si a vytvárajú jednotiacu reťaz, z môjho pohľadu usvedčujúcich dôkazov," dodal. Pojednávanie v zmenkovej kauze má na pôde bratislavského Ústavu na výkon väzby pokračovať 17. a následne 28. októbra. V tieto termíny je naplánovaný výsluch viacerých svedkov vrátane podnikateľov Milana Fila a Jána Kováčika, bývalej obchodnej partnerky obžalovaného Pavla Ruska Silvie Volzovej alebo jeho bývalej manželky Viery.

Obhajoba na konci utorkového pojednávania súd žiadala, že pokiaľ sa pojednávania majú uskutočňovať v Bratislave, žiadajú prevoz obžalovaného Mariana Kočnera do tunajšieho ústavu. Ak má naopak ostať väzobne stíhaný v Leopoldove, malo by sa podľa obhajoby pojednávať tam. Súd návrh však zamietol s tým, že tento krok ani nemusí odôvodniť.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. Pojednávanie sa na rozdiel od predošlých uskutočňuje v priestoroch bratislavského Ústavu na výkon väzby. Súdu to vzhľadom na bezpečnosť odporučil Zbor väzenskej a justičnej stráže a aj obžalovaný Marian Kočner podmienil svoju prítomnosť zmenou miesta pojednávania. Na prvých šiestich pojednávacích dňoch koncom júla v priestoroch ŠTS v Pezinku sa nezúčastnil.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela ako žalovaný v druhom rade spoločnosť Markíza Slovakia. Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované nikde v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek.

Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000. Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade zmenky v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Marian Kočner a Pavol Rusko, pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali.

Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Mariana Kočnera a Pavla Ruska navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek dnes už nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu. „Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu," konštatuje Markíza. Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o ich existencii vedeli. Pavol Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo vinou Silvie Volzovej v zlom stave.

O zmenkách tiež nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám. Pavol Rusko stojí pred súdom aj v inej trestnej veci, čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Silvie Volzovej. Marian Kočner je tiež obvinený v ďalších kauzách, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.