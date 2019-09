Marián Kočner prehovoril po 14 mesiacoch za mrežami: Koho namáča do špiny?!

Mierne pochudnutý, ale oholený a s dokonalou frizúrou. Tak predstúpil pred senát vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave Marián Kočner (56) v prípade zmeniek televízie Markíza.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Na verejnosti prehovoril vôbec prvýkrát odvtedy, ako sa v júni minulého roka dostal za mreže. V niekoľkohodinovom monológu a následných odpovediach na otázky prokurátora pôsobil arogantne a do kauzy namočil množstvo známych mien.

Kočnera na súd priviezli za prísnych bezpečnostných opatrení v nedeľu v noci, čo podnikateľovi obžalovanému v kauze falšovania zmeniek príliš nevoňalo. „Načo bol ten neskutočný cirkus, keď predo mnou išlo šesť áut a 24 kukláčov, nado mnou vrtuľník, ja v obrnenom transportéri,“ pýtal sa Kočner pred súdom s tým, že sa nemohol na proces riadne vyspať a pripraviť.

Pojednávanie sa začalo jeho dvojhodinovým monológom, v ktorom spomenul, ako mu Siloš Pohanka predal za korunu pohľadávku voči TV Markíza. Odmietol tvrdenia niekdajšej členky Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Anny Hausknotzovej, ktorá v júni uviedla, že nebohý Pohanka jej povedal, že ľahko sa podpisuje, keď máte pištoľ pri hlave. „Nie je pravda, že sme prišli do Markízy ozbrojení a ohrozovali niekoho,“ vypovedal Kočner.

Kočner držal v šachu Markízu aj so svojím spoločníkom Štefanom Aghom po tom, čo v nej získal pokútnym spôsobom 51 % podiel. Už vtedy mal vraj ponuky, z ktorých sa bežnému človeku zakrúti hlava. Stretnutie absolvoval aj s bývalým námestníkom SIS Jaroslavom Svěchotom, ktorý mu ponúkol 500 miliónov korún. „Rezeš by to chcel kúpiť,“ povedal vraj Kočnerovi Svěchota na margo obchodu s Markízou. Záujem mali aj mafiánske živly Peter Steinhübel či Eduard Dinič.

Nakoniec si však s Aghom nechali vyplatiť 80 miliónov od amerického vlastníka Markízy. „Snáď mi niekto nechce povedať, že sme vypratali bojisko, keď sme odišli s 80 miliónmi? Ja som nemal čo stratiť,“ obhajoval sa Kočner.

Najväčšia špina na Valkovi

Marián Kočner sa vo svojej výpovedi opieral o svedkov, ktorí sú už na onom svete. Najväčšia špina bola najmä na nebohom Ernestovi Valkovi. Tvrdí, že advokát mu nevedel odporučiť žiadnu zmluvu, ktorá by Pavla Ruska prinútila v budúcnosti zaplatiť za predaj Gamatexu, a tak Valko navrhol zmenky a pri ich vypisovaní Kočner nebol. „Predpokladám, že ich vypisoval doktor Valko 11. 6. 2000,“ tvrdil vo svojich odpovediach na otázky prokurátora.

Poriadne naložil aj bývalému riaditeľovi Markízy Pavlovi Ruskovi. „Každého karma dostihne a po čase skrotí. V tom čase bol arogantný človek, ktorý takto lúskal na politikov a oni skákali do pozoru, lebo ovládal mediálny priestor,“ uzavrel.

Veľa sa v súvislosti s kauzou zmenky hovorí aj o tzv. motákoch. Prostredníctvom nich mal o pomoc žiadať sudcov, Roberta Fica či Roberta Kaliňáka. Jediné meno, ktoré priznal, že s ním kauzu riešil, je podnikateľ Jaroslav Haščák. „Komunikoval som túto kauzu s pánom Haščákom. Niekoľkokrát,“ ukončil prekvapivo kolo otázok obžalovaný podnikateľ, korý navrhol Haščákovo vypočutie.

Na otázku, či žiadal Norberta Bödöra o pomoc v tejto kauze, Kočner povedal, že ten mu nemal ako pomôcť. „My sme dali na súd zmenky, ja nepotrebujem pomoc nikoho,“ odvetil. Kočner odmietol vyjadriť sa k správam o „opičke“. Takto mal v komunikácii označiť bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú.

Na súd predviedli zadným vchodom aj Petra Tótha, bývalého novinára a príslušníka SIS. Po prvýkrát sa tvárou tvár stretol s Kočnerom, proti ktorému vypovedá od minulého roka. „Prítomnosť obžalovaného ma nevyrušuje,“ odpovedal Tóth na otázku, či nemá problém s prítomnosťou svojho bývalého partnera, pre ktorého sledoval novinárov. Jeho výpoveď by mala byť v tomto prípade kľúčová, sudca sa rozhodol na žiadosť prokurátora vylúčiť verejnosť z pojednávania. Tóth napokon vypovedal až do 20-tej hodiny, pokračovať bude dnes popoludní. „Jeho výpoveď výrazným spôsobom posilnila pozíciu obžaloby,“ povedal Daniel Lipšič, ktorý obhajuje TV Markízu.

Kočnerov obhajca Marek Para vidí Tóthovu výpoveď inak ako Lipšic. „V tejto fáze je predčasné to takto hodnotiť, lebo výpoveď ešte prebieha,“ uzavrel Para.

Na pojednávaní Marián Kočner vyrukoval so šokujúcou informáciou.

Po tom, čo sa ho sudca Buvala opýtal, či v čase, keď si zmenky uplatňoval na súde, nemal obavy o svoj život, obžalovaný podnikateľ povedal: „Ďakujem vám za otázku. Mám informáciu, že v marci 2018

bola plánovaná vražda od organizovanej skupiny z Ruska. To, že som

skončil vo väzbe, mi zrejme zachránilo život,“ dodal takmer na konci

svojho výsluchu Kočner.

Koho podnikateľ spomenul vo svojej výpovedi

Pavol Rusko (56)

- vtedajší riaditeľ Markízy, Kočner i Rusko tvrdia, že zmenky sú pravé a podpísané v roku 2000

Ernest Valko († 57)

- o zavraždenom právnikovi Kočner povedal, že to bol on, kto navrhol urovnať spor formou zmeniek

Štefan Agh (63)

- právny zástupca Silvie Volzovej mal podľa Kočnera inkasovať za predaj televízie od americkej CME 40 miliónov eur

Silvia Volzová

- spoločníčka Pavla Ruska, Kočner ju vymenoval za generálnu riaditeľku, Pavol Rusko si mal údajne objednať jej popravu

Ján Kováčik (56)

- podpis zmeniek sa mal podľa Kočnera odohrávať v priestoroch spoločnosi Forza, ktorú Kováčik vlastnil

Peter Čongrády († 36)

- mafiána, ktorého s Kočnerom zoznámil Agh, mal byť garantom toho, že Volzová dodrží sľub

Peter Steinhübel († 34)

- mafián prezývaný Žaluď chcel podľa Kočnera kúpiť Markízu a dal za ňu zálohu 20 miliónov korún

Eduard Dinič († 34)

- mafiánskemu bossovi sa mal Rusko sťažovať, že od neho Kočner chce „niečo, čo on nechce zaplatiť“

Jaroslav Svěchota († 63)

- bývalý šéf SIS mal Kočnerovi sprostredkovať ponuku Rezeša na kúpu Markízy za 500 miliónov Sk

Alexander Rezeš († 54)

- košický podnikateľ mal nepriamo Kočnerovi a Aghovi ponúknuť pol miliardy korún za Markízu

Mikuláš Dzurinda (64)

- expremiér mal mať podľa Kočnera záujem na tom, aby Markízu kúpil Kolník napojený na KDH

Marián Kolník (58)

- Hlavný radca vtedajšieho ministra dopravy Figeľa (KDH) mal byť ďalším záujemcom o kúpu Markízy

Peter Tóth (48)

- kamarát súdeného podnikateľa je dôležitým svedkom v kauze, Kočner sa na jeho adresu chce vyjadrovať iba zoči-voči

Jaroslav Haščák (50)

- Kočner priznal, že so šéfom Penty riešil kauzu zmeniek niekoľkokrát

Siloš Pohanka († 85)

- mediálny podnikateľ mal Kočnerovi podľa jeho slov predať pohľadávku voči Markíze za 1 korunu