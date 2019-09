Tóth vypovedal bez prítomnosti verejnosti: Lipšic prezradil, čo sa dialo za zatvorenými dverami

Pondelková výpoveď bývalého novinára a exsiskára Petra Tótha pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) výrazným spôsobom posilnila pozíciu obžaloby. Myslí si to obhajca televízie Markíza Daniel Lipšic. Obhajca obžalovaného Marek Para nechcel neverejnú výpoveď svedka komentovať.

Podľa Lipšica bol Tóth posledné roky jeden z najbližších ľudí obžalovaného Mariana Kočnera. Jeho výpoveď označil za logickú a v kontexte toho, čo tvrdí obžaloba. Nevidí motiváciu na to, aby Tóth klamal. Para odmietol jeho výpoveď komentovať vzhľadom na jej neverejnosť, avšak uviedol, že má Lipšic právo "uzurpovať si možno trocha predčasné hodnotiace úsudky".

Lipšic tiež spochybnil vysvetlenie Mariana Kočnera ku elektronickej komunikácii so Štefanom Aghom zo šifrovanej aplikácie Threema ohľadom toho, čo sú "slinoviny". Obžalovaný tvrdí, že má ísť o dokumenty. Štefan Agh ich mal zobrať z budovy televízie v čase kauzy Gamatex. Obhajcovia Markízy to spochybňujú s tým, že išlo o starý papier, na ktorý by mohli vytlačiť údajne falšované zmenky. Podľa Lipšica to má byť aj v súlade s inými dôkazmi. Doplnil, že komunikácia predchádzala znaleckému skúmaniu, na ktoré sa odvoláva obhajoba.

Advokáti obžalovaných už v pondelok ráno spochybnili prístup prokuratúry pri predkladaní komunikácie. "Je už dnes zrejmé, že tam bol selektívny prístup," povedal obhajca Para. Senát ŠTS si po predložení tretieho balíka konunikácie prokurátorom Jánom Šantom vypýtal kompletnú komunikáciu, vrátane tej, ktorá sa podľa Šantu netýka zmeniek.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Ruska podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej.