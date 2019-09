Postupový kľúč Slovákov na EURO je jasný: Koľko bodov ešte bude treba získať?

Sú blízko k postupu na budúcoročné EURO 2020. Slovenskí futbalisti po víťazstve 2:1 nad Maďarskom urobili dôležitý krok smerom k majstrovstvám Európy.

V kvalifikačnej skupine E ich čakajú ešte tri zápasy, pričom kľúčový bude ten najbližší - 10. októbra v Trnave s Walesom. Tohto súpera treba zdolať! Za istých okolností by mohla stačiť aj remíza, ale to by sme sa museli spoliehať na to, že Maďari a ani Weles neuchmatnú body Chorvátom a čakať by sme museli aj na ich vzájomný duel, ktorý sa hrá 19. novembra.

Aktuálne sú zverenci trénera Pavla Hapala v skupine na druhej priečke, keď na vedúcich Chorvátov strácajú jediný bod.

Pri pohľade na zvyšnú trojicu našich súperov je pravdepodobné, že Slováci by si mali pripísať do tabuľky povinné tri body v domácom zápase s Azerbajdžanom. V Záhrebe proti Chorvátsku by bol čo i len bodový zisk prekvapením. Kľúčovým zápasom bude teda duel v Trnave s Walesom, s ktorým sme prvý vzájomný kvalifikačný zápas prehrali 0:1. So susedmi spoza južnej hranice máme lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov, keďže sme nad nimi triumfovali aj pri marcovom vstupe do kvalifikácie ME 2020 v Trnave (2:0) a je teda jasné, že v prípade rovnosti bodov, ich v tabuľke preskočíme.

Ak teda Slováci zdolajú Wales i Azerbajdžan budú mať v tabuľke 15 bodov. Wales má o zápas menej ako naši, ale čakajú ho ešte silní súperi. Doma Chorváti i Maďari, cestujú k nám i do Chorvátska. Ak by Wales v Trnave prehral (naši získajú 3 body s Azerbajdžanom) je jasné, že nás v tabuľke nepredstihne.

Zakopnúť však môžu ešte aj Chorváti, ktorí privítajú doma Maďarov i našich a 13. októbra hrajú s Walesom. Preto, kombinácii je ešte mnoho, oveľa múdrejší budeme 10. októbra večer.

Zvyšné zápasy v skupine:

10. októbra: Slovensko – Wales, Chorvátsko – Maďarsko

13. októbra: Maďarsko – Azerbajdžan, Wales – Chorvátsko

16. novembra: Chorvátsko – Slovensko. Azerbajdžan – Wales

19. novembra: Slovensko – Azerbajdžan, Wales - Maďarsko

V prípade rovnosti bodov rozhodujú tieto faktory:

1. vyšší počet bodov vo vzájomných zápasov,

2. skóre zo vzájomných zápasov,

3. vyšší počet gólov zo vzájomných zápasov,

4. vyšší počet gólov vonku zo vzájomných zápasov,

5. skóre zo všetkých zápasov v skupine,

6. vyšší počet gólov zo všetkých zápasov v skupine,

7. vyšší počet gólov vonku zo všetkých zápasov v skupine,

8. vyšší počet výhier zo všetkých zápasov v skupine,

9. vyšší počet výhier vonku zo všetkých zápasov v skupine,

10. rebríček fair-play (čo najmenej žltých a červených kariet),

11. pozícia v rebríčku Ligy národov

