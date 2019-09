Slovenský hrdina Boženík po víťazstve nad Maďarskom: Emotívny odkaz otcovi

Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v pondelňajšom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Budapešti nad Maďarskom 2:1 a priblížili sa k postupu na kontinentálny šampionát z E-skupiny.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tri body pre Slovensko zariadil v 56. min Róbert Boženík, keď profitoval z prihrávky Stanislava Lobotku.

Hlas (zdroj: RTVS):

Róbert Boženík (útoční SR, autor víťazného gólu): "Dať víťazný gól v tak dôležitom súboji je úžasné, ale nie je to len o mne, ale o celom tíme, ako sme pracovali celých 90 minút. Hrali sme ako jedna mašina a teraz sa môžeme tešiť a potešili fanúšikov, ktorí sem prišli. Pri góle som si to chcel dobre prebrať, vystreliť som to chcel po zemi a vyšlo to. Gól by som chcel venovať ocinovi, pretože leží v nemocnici a nemohol prísť ani na zápas proti Chorvátom. Chcem ho pozdraviť a prajem mu skoré uzdravenie. Na ihrisku sme si veľa odtrpeli, ale triumf teraz chutí o to viac."