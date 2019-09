Budúci ženáč Orlando Bloom na to ide poriadne zhurta: Chcem ďalšie dieťa!

Herec Orlando Bloom (42), ktorý má jediného potomka, osemročného Flynna s bývalou manželkou Mirandou Kerr, uvažuje o ďalšom dieťati.

Jeho bývalá Miranda má s novým partnerom ďalšie dieťa a hrdina Pirátov z Karibiku by chcel tiež ešte aspoň jedno. Druhé dieťa mu však bude musieť porodiť speváčka Katy Perry (33), s ktorou sa zasnúbil a ešte tento rok plánujú svadbu.

"Nemôžem sa dočkať, až sa znova ožením a budem mať v určitú chvíľu svojho života ďalšie deti. Je to pre mňa naozaj dôležité, ale mám stále pocit, že ešte dozrievam. V našom odbore vás stále príliš sleduje verejnosť a často letíte do ďalekých končín sveta. Môžete potom tráviť veľa času bez partnera, a to môže byť náročné, takže si myslím, že si človek musí najprv vybudovať vzťah pre seba," povedal Orlando pre magazín OK!.

Herec tiež nedávno vyhlásil, že pre dobre fungujúci vzťah je dôležitý kvalitný pohlavný život. "Povedal by som, že sex je veľmi dôležitou súčasťou života, pretože je to spôsob, ako sa prepojiť, je to spôsob, ako prejaviť intimitu. Intimita je neskutočne dôležitá časť života, pretože ak dokážete s niekým prežívať intimitu, tak máte obrovský dar, nie?" uviedol v rozhovore s austrálskym magazínom News.