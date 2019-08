Trpké priznanie Orlanda Blooma: Herec sa chystá opäť do chomúta, no jednu vec už nechce zažiť nikdy

Anglický herec Orlando Bloom sa už nikdy nechce rozvádzať. Štyridsaťdvaročný snúbenec americkej speváčky Katy Perry bol v období 2010 až 2013 ženatý s austrálskou modelkou Mirandou Kerr, s ktorou má osemročného syna Flynna.

Až teraz priznal, ako to pociťuje. "Pre mňa je dôležité, aby sme boli na tom rovnako. Bol som ženatý a rozviedol som sa, a už to nechcem znova zažiť. Obaja sme si toho plne vedomí," vyjadril sa herec a dodal, že 34-ročná Perry je úžasná. Speváčka bola v rokoch 2010 - 2012 vydatá za britského herca a komika Russella Branda. Dvojica spolu začala randiť začiatkom roka 2016, no o rok neskôr oznámili, že si dávajú pauzu. Pár opäť začali tvoriť vlani.

Orlando Jonathan Blanchard Bloom je známy z filmových sérií Piráti Karibiku a Pán prsteňov, pričom elfa Legolasa, ktorého stvárnil v trilógii Pán prsteňov, si zahral aj vo dvoch snímkach z trojdielnej adaptácie knihy Hobit s podtitulmi Smaugova pustatina (2013) a Bitka piatich armád (2014). Okrem toho sa predstavil aj vo filmoch ako Čierny jastrab zostrelený (2001), Trója (2004), The Calcium Kid (2004), Kráľovstvo nebeské (2005), Elizabethtown (2005), Traja mušketieri (2011), Zulu (2013) alebo V utajení (2017).