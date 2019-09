Bývalý tréner reprezentácie Galis naložil slovenským futbalistom: 4 hlavné dôvody debakla s Chorvátmi

Nešetril kritikou! Bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis (69) bol po piatkovej facke od Chorvátska, prirodzene, sklamaný.

Napriek tomu zostáva aj naďalej optimistom. Stále verí, že postup na EURO 2020 je reálny. Slovenských futbalistov sa snaží motivovať aj štipľavejšími slovami. „Niektorí hráči v reprezentácii už majú svoj zenit na sklonku. Mladá generácia zas nemá ešte takú kvalitu, aby porazila vicemajstrov sveta. Chýbalo nám hlavne sebavedomie, aké by sme v domácom prostredí mali mať. Hráči nezvládli tlak. Odohrať zápas dokážem ešte aj ja, ale vyhrať už nie... Na to potrebujete viac elementov. Chorváti jednoducho ukázali svoju kvalitu a my sme na nich nestačili,“ zhodnotil zápas Galis.

Podľa skúseného futbalového odborníka v zostave chýba líder, ktorý by mužstvo potiahol. Fanúšikovia v tomto smere upriamujú zrak na 60-miliónového obrancu Milana Škriniara. „Byť súčasťou kolektívu, kde sú lepší hráči, je super. Ale viesť obranu, kde máte byť vy ten líder, je už iná káva. To je hrozne náročné. Škriniar je sebavedomý, lebo vie, že má v Interi kvalitnejších hráčov ako je on. V reprezentácii by však mal byť lídrom on. V zápase s Chorvátskom sa jeho vodcovská danosť neukázala. Uvidíme, čo bude proti Maďarsku,“ dodal Galis, ktorý nešetril ostrejšími slovami. Napriek tomu však zostáva optimistom.

„Všetci dobre vieme, ako hral Slovan v Lige majstrov. Nakoniec však po skvelom nasadení v sérii s PAOK-om vybojoval aspoň Európsku ligu. Ja verím, že sa nám postup na EURO podarí. V pondelok hráme v Maďarsku. To musí byť veľká motivácia! Po zápase s Chorvátskom boli chlapci zrazu z hodiny na hodinu pos*atí. To by sa za našich čias nestalo. Práve naopak. To sebavedomie musia mať! Dúfam, že si medzi sebou povedia, aj ostrejším jazykom, čo treba zlepšiť, nabehnú na ihrisko a podajú diametrálne odlišný výkon. Nehrajme sa na slepú babu. Hráči si nemôžu po zápase povedať, že sa nič nedeje a odísť naspäť do klubov. Nie! Veď oni predsa reprezentujú túto krajinu a musia sa ľuďom, ktorí prídu na zápas, odvďačiť,“ uzavrel Galis.

Prečo podľa Galisa Chorváti vyfackali Slovákov:

1. Chýbalo sebavedomie.

3. Hviezdy nezvládli tlak.

2. Hráči nemali svoj deň.

4. V tíme chýba líder.

Najvyššie prehry doma:

Najvyššie prehry vonku:

Tabuľka E-skupiny:

1.Maďarsko4 6:49

2.Chorvátsko 49:49

3.Wales 44:46

4.SLOVENSKO 47:66

5.Azerbajdžan 44:120