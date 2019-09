Trump reaguje na rusko-ukrajinskú výmenu väzňov: Prvý obrovský krok k mieru na Donbase

Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že sobotňajšia výmena desiatok zadržiavaných osôb medzi Ruskom a Ukrajinou sa môže stať prvým "obrovským krokom" k urovnaniu konfliktu v Donbase.

"Rusko a Ukrajina si práve vymenili veľké množstvo väzňov. Veľmi dobrá správa, snáď prvý obrovský krok k mieru. Blahoželám obom krajinám," napísal na Twitteri šéf Bieleho domu. Rusko a Ukrajina uskutočnili v sobotu historickú výmenu 70 osôb, ktoré obe krajiny zadržiavali. Na kyjevskom letisku Boryspiľ pristálo lietadlo s 35 prepustenými Ukrajincami. Na moskovskom Vnukove zase privítali 35 Rusov. Medzi prepustenými Ukrajincami je i 24 ukrajinských námorníkov zadržaných vlani v novembri po incidente v Kerčskom prielive, ako aj režisér Oleh Sencov, ktorý v ruskom väzení strávil päť rokov.

Výmenu zadržiavaných privítala aj šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová. Vyzvala Moskvu a Kyjev, aby tento pozitívny moment využili na dosiahnutie pokroku v mierovom procese. Predseda Európskej rady Donald Tusk v tejto súvislosti požiadal Rusko, aby prepustilo všetkých politických väzňov a rešpektovalo územnú celistvosť Ukrajiny. Šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian v súvislosti s výmenou väzňov apeloval na ruskú aj ukrajinskú stranu, aby podnikli konkrétne kroky v záujme ukončenia päť rokov trvajúceho konfliktu na východe Ukrajiny.

"Je to gesto, ktoré poukazuje na ochotu Ruska a Ukrajiny obnoviť dialóg. Francúzsko spolu s Nemeckom podporí snahy oboch strán s cieľom podniknúť konkrétne nové kroky v priebehu nasledujúcich týždňov," uviedol Le Drian vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.

Holandsko naopak vyjadrilo v súvislosti so sobotňajšou výmenou zadržiavaných sklamanie. Vopred a opakovane totiž žiadalo, aby Ukrajina v rámci dlho pripravovanej výmeny nevydala Rusku Vladimira Cemacha, ktorého chcela holandská prokuratúra vypočuť v súvislosti so zostrelením lietadla malajzijských aerolínii nad juhovýchodom Ukrajiny z júna 2014. Kyjev však holandskej žiadosti nevyhovel a Cemacha v rámci sobotňajšej výmeny vrátil do Ruska a nie je jasné, či ho tam bude možné ešte vypočuť v súvislosti s vyšetrovaním zostrelenia lietadla. Šéf holandskej diplomacie Stef Blok nad tým vyjadril poľutovanie.