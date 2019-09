Trumpov poradca pre Blízky východ odstúpil, Palestínčania oslavujú: Definitívny klinec do rakvy

Oznámenie o rezignácii Jasona Greenblatta z pozície osobitného blízkovýchodného splnomocnenca amerického prezidenta je podľa Palestínčanov priznaním neúspechu USA.

Greenblatt oznámil, že odstúpi po zverejnení amerického plánu na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Zatiaľ bola zverejnená jeho ekonomická časť, zvyšok má byť známy po izraelských septembrových voľbách. Greenblatt patrí spolu s prezidentovým zaťom Jaredom Kushnerom a americkým veľvyslancom v Izraeli Davidom Friedmanom k ​​hlavným autorom tohto dokumentu. Palestínčania ho vopred odmietli, pretože USA podľa nich prestali byť nestranným prostredníkom konfliktu.

"Je to definitívne priznanie neúspechu. Všetci Palestínčania si povedia, že je to úľava. (Greenblatt) nikdy nevynechal príležitosť ich očierniť. Nikdy neusiloval o mier, ale o ospravedlňovanie izraelských násilností," vyhlásila vo štvrtok zástupkyňa Organizácie pre oslobodenie Palestíny Hanan Ašrávíová.

Termín zverejnenia mierového plánu bol niekoľkokrát odložený. V júni bola na konferencii v Bahrajne zverejnená jeho ekonomická časť, avšak palestínske vedenie sa na konferencii nezúčastnilo. Plán počíta s investíciami 50 miliárd dolárov, ktoré majú byť v nasledujúcich desiatich rokoch určené palestínskym územiam a okolitým arabským štátom.

"Pokúsili sa Palestínčanov prehovoriť a potom nás vydierať tým, že sme plán prijali," vyhlásila Ašrávíová, podľa ktorej bol plán odsúdený na neúspech od samého začiatku. "Greenblattova demisia je iba dodatočný klinec do rakvy (plánu)," dodala. Americký prezident Donald Trump dokument označuje za "plán storočia".

Greenblatt z funkcie neodchádza nečakane. Agentúra Reuters napísala, že keď začiatkom roka 2017 začal pracovať v Bielom dome, mal v úmysle zotrvať dva roky. Teraz povedal, že sa chce vrátiť k manželke a šiestim deťom do New Jersey. Podľa Trumpa je Greenblatt "verný a veľký priateľ a fantastický právnik" a odchádza do súkromného sektora. "Jeho oddanosť Izraelu a mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi nebudú zabudnuté," tweetoval prezident.