V zákulisí očakávanej šou Tvoja tvár znie povedome to poriadne vrie, Karin Haydu všetkým pije krv: Neznesiteľné maniere

Veľkolepé pokračovanie projektu Tvoja tvár znie povedome štartuje už túto nedeľu. Nablýskaná šou plná svetových hviezd, ktoré stvárnia naše známe tváre, prepukne vo všetkej paráde na obrazovkách televízie Markíza, ktorá do tejto série povolala okrem hereckých hviezdičiek aj niekoľko ostrieľaných harcovníkov zo sveta šoubiznisu.

Medzi nich sa radí aj krásna herečka Karin Haydu (42), ktorá, ako jedno z najhorúcejších želiezok v ohni, robí podľa informácií Nového Času v zákulisí poriadne „ofuky“. Brunetka tak svojím správaním nadvihla obočie nejedného účinkujúceho či člena štábu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tvoja tvár znie povedome sa dočká svojho pokračovania už zajtra. Šou, v ktorej sa už predviedlo viacero slovenských hereckých či speváckych hviezd, tentoraz pohostí celkom novú celebritnú partiu. Tá už niekoľko mesiacov zarezáva na prípravách tohto obľúbeného projektu televízie Markíza.

Výrobný štáb, ktorý obskakuje účinkujúcich tejto série, má práce nad hlavu a zdá sa, že niekto mu ju komplikuje viac, ako by sa patrilo. Reč je o herečke Karin Haydu, ktorá patrí medzi najkrajšie ženy nášho šoubiznisu. Podľa informácií Nového Času sa z Karin na pľaci a v zákulisí stala frfľoška, ktorá dáva všetkým poriadne zabrať a pocítiť, kto je tam hviezda.

„Správa sa ako najväčšia celebrita. Vôbec nerešpektuje kostymérov, ich rady a návrhy, ktoré majú rokmi overené. Jej jedinej musia zháňať špeciálne podprsenky či sťahovacie pančušky. S ničím nie je spokojná,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja zo štábu.

Pije im krv

Haydu, ktorá sa na výslní pohybuje dlhé roky a je hviezdou nielen seriálov, ale aj divadelných dosiek či dabingu, prikývla na šou Tvoja tvár znie povedome určite nielen pre prestíž, s akou je účinkovanie v projekte spojené, ale aj pre lukratívny zárobok. Ako sa nám podarilo zistiť, hviezda jej formátu si na bankový účet pripíše vďaka účinkovaniu viac ako 20-tisíc eur, čo je viac ako nováčikovia, ktorí si toho zatiaľ v šoubiznise až tak veľa nepreskákali.

Možno aj z jej postavenia hviezdy pramenia maniere, ktoré už ľuďom okolo šou poriadne pijú krv. Jeden z nich spomenul: „Karin sa správa akoby, ona bola najväčšia hviezda celej šou. Celý štáb stále komanduje a sekíruje, všetko si chce stále skúšať, aj keď to nie je nutné a zbytočne to uberá čas, ktorý by mohol byť využitý na dôležitejšie veci.“ Nový Čas oslovil s otázkami aj samotnú Haydu, no do uzávierky sa nevyjadrila. Ako dopadne prvé kolo, sledujte na obrazovkách televízie Markíza už túto nedeľu od 20.30 hod.