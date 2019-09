Fico reaguje na trest kotlebovca Mazureka: Povedal to, čo si myslí takmer celý národ

Exposlanec Národnej rady SR Milan Mazurek (ĽSNS) povedal to, čo si myslí takmer celý národ.

Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti na margo Mazurekovho právoplatného odsúdenia za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Fico tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Dodal, že Smer-SD je strana s jasnou protifašistickou orientáciou.

,,Rešpektujem rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR voči poslancovi NR SR Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych, po ktorom budú preferencie pána Kotlebu a jeho strany utešene rásť". Fico dodal, že ak "niekoho popravíte za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu".

,,Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo má byť pri výrokoch o Rómoch trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní dôjsť do ktorejkoľvej krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v trvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ pýta sa Fico.

Trojčlenný senát NS SR odsúdil Milana Mazureka za extrémistické trestné činy na peňažný trest vo výške 10.000 eur. NS SR sprísnil v utorok (3. 9.) na svojom verejnom zasadnutí minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), čo sa týka výšky peňažného trestu. Verdikt je právoplatný. Mazurek tak už nie je poslancom Národnej rady (NR) SR.

Mazurek čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.

Čo povedal Mazurek v rádiu Frontinus

„Prioritná téma v súčasnosti pre mňa je tá problematika cigánskeho teroru na východnom Slovensku.“

„V Spišskej Belej je tá osobitná škola asi z 95 % tvorená týmto etnikom (rómskym, pozn. red.). Keď sa tam otvorili dvere - vyleteli - bolo to jednoducho, ako by sme boli v zoologickej záhrade.“

„150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém.“