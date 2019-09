Sulíkovci sa deň po odsúdení Mazureka búria: Toto je do neba volajúca nespravodlivosť!

Strana Sloboda a Solidarita považuje za nesprávne, aby odsúdený poslanec, ktorému rozhodnutím súdu zanikol mandát v parlamente, dostal odstupné. Uvádza sa to v stanovisku člena poslaneckého klubu liberálov Ondreja Dostála.

„Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR má poslanec v závislosti od času výkonu funkcie po zániku svojho mandátu nárok na plat ešte počas dvoch alebo troch mesiacov. Neplatí to len pre poslancov, ktorí boli znovuzvolení alebo prešli do inej verejnej funkcie a pre poslancov, ktorí vykonávali svoj mandát menej ako päť mesiacov. Je do neba volajúca nespravodlivosť, aby takéto odstupné dostal aj poslanec, ktorému mandát zanikol v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin," zdôraznil Dostál.

SaS preto podľa neho podá návrh novely zákona, aby v budúcnosti takéto odstupné už nebolo možné.

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici v apríli 2018 uznal poslanca Milana Mazureka vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbu pleti a etnickej skupine a uložil mu trest 5 000 eur. Poslanec podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov.

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca a zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. Podľa právneho poriadku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec parlamentu odsúdený za úmyselný trestný čin, prichádza poslanec o svoj mandát.