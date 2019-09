Dorian zosilnel na hurikán 5. kategórie: Má rýchlosť 267 km/h, hrozia katastrofálne následky

Hurikán Dorian, ktorý sa blíži k súostroviu Bahamy, preradili do najvyššej piatej kategórie, ktorá so sebou nesie katastrofické následky.

Oznámilo to v nedeľu Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami, píše agentúra AFP. Dorian s maximálnou rýchlosťou vetra až 267 kilometrov za hodinu by mal čoskoro udrieť na skupinu bahamských ostrovov známych pod názvom Abaco v severnej časti Bahám. K pobrežiu Floridy podľa predpovedí dorazí v pondelok večer.

"Dorian je už v 5. kategórii hurikánov so silou vetra 160 kilometrov za hodinu," napísalo na Twitteri NHC. Živel by mal podľa varovania amerického centra v Miami zasiahnuť ostrovy Abaco s vetrom devastujúcej sily. Pomaly sa pohybujúci hurikán by mal v oblasti Bahám zotrvať v nedeľu a väčšinu pondelka.

Bahamský premiér Hubert Minnis nariadil evakuácie ostrovov Abaco a tiež častí ostrova Grand Bahama. Ich obyvateľov vyzval, aby neboli "pochabí" a nesnažili sa úder hurikánu "prestáť". "Ak sa neevakuujete, môžete za to zaplatiť životom," povedal. Severozápadná časť Bahám by sa podľa NHC mala pripraviť na životohrozujúci príliv, pri ktorom by sa hladina vody mohla zvýšiť o 3 až 4,5 metra nad bežnú úroveň.