Gyurcsány odmietol tvrdenie Fideszu: Zbúrať hraničné zábrany nechce

Predseda maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány v piatok ostro odmietol tvrdenie vládnej strany Fidesz, že jeho zámerom je búrať zábrany na hraniciach Maďarska.

Fidesz predtým oznámil, že na budúci týždeň spustí informačnú kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami, v ktorej bude varovať pred údajným zámerom Gyurcsánya zlikvidovať plot na južných hraniciach.

Hovorca parlamentnej frakcie Fideszu János Halász povedal, že Fidesz chce v kampani upriamiť pozornosť na to, že Gyurcsány by zbúral hraničné zábrany, a že by vpustil do krajiny migrantov.

Expremiér následne na Facebooku napísal, že nemá v úmysle búrať hraničné zábrany. "Ak ste ich tam postavili ukradnúc z verejných peňazí, nech tam zostanú. Nepýtajú si jesť. Prečo by som míňal peniaze na ich likvidáciu?! Pravdou iba je, že nepodporujeme míňanie verejných financií na stavbu plota, ktorého meter stojí takmer toľko, ako kedysi stál meter diaľnice," zdôraznil Gyurcsány.