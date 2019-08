Druhá najdôležitejšia osoba na ministerstve spravodlivosti odmieta komunikáciu s Kočnerom: Zmenila Jankovská mobil po výzve prokurátorov?

Verejnosť prekvapili prokurátori, vyzývajúci zástupcov štátnych orgánov, ktorí majú spojitosť s Mariánom Kočnerom (56), aby sa sami prihlásili, inak budú mať oveľa väčší problém.

O tri dni na to už polícia začala zbierať mobily viacerých sudkýň, ale aj štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (48). Tá dlho o spojitosti s Kočnerom mlčala, prehovorila až teraz, keď oznámila, že s obvineným vôbec nekomunikovala. Podľa medializovaných informácií však vyšetrovatelia našli v Kočnerovom mobile viac ako tisícku správ práve s Jankovskou. Kde je pravda? Jankovskú Kočner v komunikácii s Alenou Zsuzsovou cez aplikáciu Threema označoval za svoju opičku. TV Markíza informovala o tom, že vyšetrovatelia majú k dispozícii tisíc správ medzi Kočnerom a Jankovskou, ktoré sú z obdobia od jesene 2017 až do jeho zadržania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spojitosť tajomníčky s Kočnerom vyvolala požiadavku na jej odstúpenie z funkcie na rezorte spravodlivosti. „Nemôže byť vo funkcii tajomníka niekto, kto vedome spolupracoval s mafiou,“ povedal Igor Matovič. Jankovská to odmieta a tvrdí, že je pripravená spolupracovať s políciou. „S obvineným M. K. som nekomunikovala, ani som sa s ním nestretla,“ povedala s tým, že podáva trestné oznámenie na Matoviča. Polícia reálne začala vo veci zaistených mobilov trestné stíhanie a preveruje tak, čo sa dá z Kočnerových správ zistiť: „Policajti NAKA vykonali početné zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa.“ V realite musia dokázať, že správy reálne patria osobám, s ktorými si Kočner písal a mal ich uložené vo svojom telefóne.

Denník N už minulý týždeň informoval, že policajti pristúpili k odberu mobilov po tom, čo niektoré osoby začali meniť svoje telefóny za nové. V tom prípade by polícia len ťažko dokázala spárovať telefóny, cez ktoré si používatelia písali v aplikácii Threema. Či to je aj prípad Jankovskej, nevedno, polícia ani prokuratúra celú vec zatiaľ nekomentujú. Jankovská neodpovedala či zmenila telefón v poslednej dobe.

Podľa advokáta Róberta Bánosa už len to, že polícia zobrala Jankovskej telefón, naznačuje, že by sa v ňom mali nachádzať údaje dôležité pre vyšetrovanie. „Musia mať nejakú operatívnu informáciu, že v tom telefóne sa musia nachádzať dôkazy týkajúce sa trestnej činnosti. Až keď majú takéto informácie, vtedy to môžu riešiť. Môže to spraviť policajt, netreba k tomu súhlas zvlášť prokurátora,“ povedal advokát Bános. Jankovská sa obhajuje aj tým, že mobil vydala mužom zákona sama. Podľa advokáta však už nemala na výber po policajnej výzve. „Najprv sa vyzýva, a až keď nevydá niekto dobrovoľne mobil, tak až potom môže prísť odňatie veci,“ vysvetlil Bános.

Jozef Šátek Zdroj: anc

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

Myslím si, že polícia žiadala telefón určitého čísla - rozhodne to konkretizovali, že je to určitý telefón. Tak ako hocikto, tak si môže aj pani Jankovská kedykoľvek daný mobil ako prístroj vymeniť. Pokiaľ to polícia nemala nejako inak zabezpečené, že nedôjde k zničeniu mobilu, tak aj tie štyri dni od výzvy prokurátorov je dlhý čas. Vydanie telefónu je zaisťovací úkon a zákonnou podmienkou je, že musí byť dôležitá pre trestné konanie. Dôležitá či už ako vec, ako dôkaz, alebo dôležitá obsahom. Ja si myslím, že polícia už má dostatok dôkazov, a pokiaľ nie dôkazov, tak závažných indícií, ktoré vedú k tomu, že tie správy medzi tými osobami prebiehali.

Prečo Jankovská tvrdí, že sa nepozná s Kočnerom

1. Mobil mohla v posledných mesiacoch vymeniť a polícii odovzdala druhý, alebo sú správy z pôvodného úplne vymazané.

2. Je nevinná, s Kočnerom reálne nekomunikovala a správy s ňou v Kočnerovom mobile cez aplikáciu Threema sú podvrh.