Na hrade v Starej Ľubovni majú zázračný predmet: Prsteň bol ukrytý stovky rokov

Jedinečná výstava. Na hrade v Starej Ľubovni vystavujú poklad uhorskej princeznej sv. Kunigundy (1234 – 1292). Cennosti z jej pozostalosti priviezli na Slovensko z poľského kláštora, ktorý založila. Sú medzi nimi jej prsteň, obraz či relikviár s úlomkami jej kostí.

Podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka bola sv. Kunigunda (po poľsky sv. Kinga) výnimočnou osobnosťou. „Založila kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi, kde boli doposiaľ cennosti uložené. Je to prísna rehoľa, ktorá takmer nekomunikuje s vonkajším svetom. Nemohli byť ani na vernisáži výstavy u nás na hrade. Musel som ich presvedčiť, že je škoda, keď je takýto poklad ukrytý pred verejnosťou,“ povedal Mikulík.

Z krajín Vyšehradskej štvorky tento poklad zapožičali len nám. „Nezapožičali ho do Prahy ani Budapešti. Argumentoval som, že roky žijeme vedľa seba. Veľmi ma prekvapilo, že so zapožičaním napokon súhlasili,” uviedol Mikulík a zdôraznil, že ide o Národný poklad Poľska. „Ide o cenné artefakty a s tým súvisia aj prísne bezpečnostné opatrenia, ale neprezradím detaily, aby sa to niekto nepokúsil zneužiť,” uzavrel s úsmevom riaditeľ. Výstava bude nainštalovaná v kaplnke sv. Michala Archanjela do konca septembra.

Obraz

Otvoriť galériu Obraz Extáza svätej Kunigundy Zdroj: Peter Novotný Obraz Extázy sv. Kunigundy pochádza z bočného oltára kláštorného kostola v Starom Sonči. Sv. Kunigunda je zobrazená ako sprostredkovateľka a opatrovateľka lásky.