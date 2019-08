Škandál graduje: V Kočnerovej komunikácii sa objavuje aj Kotleba, mal podržať Ficovu vládu za protislužbu

Čo sa ešte objaví v komunikácii Mariana Kočnera o politike na Slovensku?

Podľa najnovších zistení mal Kočner vybaviť Ľudovej strane Naše Slovensko, aby ich Najvyšší súd neoznačil za fašistickú stranu. Na oplátku mal Marian Kotleba podporiť vládu Roberta Fica. Informáciu zverejnil portál Aktuality.sk.

Kočner sa o vplyve na ĽSNS pochválil v komunikácii s Alenou Zsuzsovou. „Som vybavil, že NS SR (Najvyšší súd Slovenskej republiky, pozn. red.) pošle do p..e Čižnárove podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní. Vidím dopredu pár krokov,“ tvrdil Kočner Zsuzsovej ešte 10.marca 2018.

ĽSNS sa pritom od Kočnera dištancuje a podpredseda strany Martin Beluský tvrdí, že nikto z vedenia s ním nemá žiaden vzťah. Odmieta, že by kontroverzný podnikateľ pre stranu niečo vybavil. „O žiadnej tichej a ani inej podpore sme s nikým nerokovali, nakoľko táto vláda mala už dávno padnúť a skončiť s rozkrádaním verejných financií a eurofondov,“ tvrdil Beluský pre Aktuality.

Deň po odoslaní prvej správy poslal Zsuzsovej ďalšiu o politickej situácii. „Fico má nejaký plán. On nie je v tomto sprostý... Bude vládnuť bez Mostu. S tichou podporou Kotlebu.“ Bol presvedčený, že ĽSNS podrží vládu, pretože ani oni nechcú predčasné voľby.

To najzaujímavejšie sa objavuje v správach z 13.marca. „Aktivujeme plán B. Kotlebu. Len ak Andrej odskočí (zrejme Danko, pozn. red. aktuality), tak ani to nepomôže. A Andrej je K...T.“ A komunikácia pokračovala nasledovne. „Zajtra poobede sedím s Cuperom a Lexom. Už som Lexovi písal. Cuper je Kotlebov najbližší poradca. A Lexa riadi Cupera. A ja budem riadiť Lexu. Tak k...a musíme niečo robiť. Sa nebudeme kukať, ako nám to tu Soros k...í.“

Jan Cuper je bývalý poslanec HZDS a bol aj obhajcom Ivana Lexu. Z káuz sa mu ho podarilo vysekať s výsledkom ako nevinný alebo nepotrestaný.