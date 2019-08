Ďalší prepis správ medzi Kočnerom a Zsuzsovou: Darček pre Sulíka

K osobám, o ktorých si mal Kočner písať so Zuzsovou, pribudli aj Richard Sulík a Jozef Rajtár.

V nedeľu priniesli aktuality.sk ďalší prepis konverzácie zo šifrovanej aplikácie Threema medzi Kočnerom a Zsuzsovou. Tentokrát sa týka Richarda Sulíka a "darčeka" k jeho 50. narodeninám.

V deň Sulíkových narodenín si mali Kočner so Zsuzsovou napísať:

Kočner: "Riško dnes oslavuje 50tku."

Zsuzsová: "Nepošleme mu nejaký bomba darček?"

Kočner: "Poslal som mu náš sledovací tím."

Sledovanie Sulíka napokon potvrdil vo svojej výpovedi aj Peter Tóth.

Ako druhý sa v prepisoch spomína poslanec za SaS Jozef Rajtár, ktorého dopĺňajú na "zoznam ovečiek". Mal to byť zoznam ľudí, ktorí Kočnerovi znepríjemňovali život. V správach z 21. apríla 2018 sa píše:

Kočner: „Kua. A vieš, že som na neho zabudol... Hneď ho doplním. Len niekde potrebujem na neho splašiť mail a telefón. To by si mohla ty skúsiť.“

Zsuzsová: „Do p..e. On ide po tebe jak po udenom, ešte aj kričí, že ho chceš zabiť a ty na neho zabudneš?! Chudák, keby to tak vedel, že ho máš až tak fpi.i, že aj zabúdaš, že existuje.“

Kočner: „Do basy pôjde. Za vydieranie.“

Zsuzsová: „Za vydieranie koho? Až taký sprostý byť nemôže, či?“

Kočner: „Mňa.“

Zsuzsová: „Ja sa z toho poj...m. To ti jak napadlo?“

Kočner: „Keď všetko klapne a pandle budú poslúchať, tak do 2 týždňov ho máme na udici. Inak to nejde.“

Zsuzsová: „Veď sa ťa bojí jak čert kríža. To fakt?! Super!“

Kočner: „Viem, kto ho pasie.“

Jozef Rajtár už v minulosti priznal, že mal policajnú ochranku pre obavy o svoj život.