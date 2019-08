Mama zavraždenej Kušnírovej († 27) je otrasená: Kočner o mne písal, že som alkoholička

Mama zavraždenej Martiny († 27) Zlatica Kušnírová reaguje na zverejnené správy medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou.

Aké boli vaše prvé pocity, keď ste si prečítali túto komunikáciu?

Už dve noci som nespala. Je to otrasné. Kompetentní by sa mali hanbiť, kam to nechali zájsť. Je to rozklad spoločnosti a bola to politická vražda.



V správach, ktoré boli uverejnené, nie sú jasné dôkazy o plánovaní alebo vykonaní vraždy?



Tieto správy, ktoré boli uverejnené, neboli vymazané z jeho mobilu. Podľa mňa to boli len motáky, také zahmlievanie, keby sa niekto

k tým mobilom dostal. To podstatné si písali v tých kódovaných správach, ale o tých zatiaľ neviem nič, ale ževraj sú tam silné dôkazy.



Čo vás najviac zarazilo na spomínanej komunikácii?



Že tam spomínali aj mňa, mi nevadilo, ale ako si robili srandu z Janka a Martinky, hrozné..



Čo si písali o vás?



Že som alkoholička a šialená východňarka, že treba ma zdiskreditovať a dať dole, lebo veľmi veľa hovorím. Asi môžem ďakovať Bohu, že ešte žijem.