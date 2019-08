Tínedžerka sa zamilovala do staršieho muža: Obrovský vekový rozdiel ju netrápi

Keď poľská tínedžerka Urszula Grzelak priletela k svojej tete do Anglicka na návštevu, vôbec nečakala, že sa tam hneď zaľúbi.

Urszula (19) mala len 16 rokov, keď sa spoznala s vtedy 58-ročným Nigelom Thorpem (61). Ako informuje portál Metro, stretli sa na Urszulinej párty na privítanie u jej tety v Oxforde.

Počas toho ako bola Urszulina teta v práci, trávili s Nigelom veľa času spolu. Navštevovali turistické atrakcie a navzájom sa spoznávali. Tínedžerka sa potom do Nigela zamilovala a o svojich pocitoch mu povedala. V deň odchodu domov, za ňou Nigel prišiel na letisko a priznal sa, že cíti to isté.

Aj keď rodičia tínedžerky nemajú proti ich vzťahu nič, dvojica si už vypočula mnoho nepríjemných komentárov od rôznych ľudí. Na základe ich 42-ročného rozdielu označili Urszulu za ‘zlatokopku‘ a Nigel zas získal nálepku ‘sugar daddy‘.

"Keď som zistila, že som sa zamilovala, bola som plná pozitívnej energie," vysvetlila Urszula. "Tie pocity mi dodávali energiu žiť. Začala som ním byť celkom posadnutá," povedala. "Vedela som sa na neho vkuse pozerať počas toho ako hovoril. Podľa mňa je absolútne perfektný."

Minulý rok v marci, keď Urszula dokončila strednú školu, sa k Nigelovi presťahovala do Anglicka. Naspäť do Poľska sa vráti kvôli štúdiu na vysokej škole. Ich vzťah bude tak pokračovať na diaľku.

"Iba vy viete koho milujete, ako sa s ním cítite a čo je pre vás najlepšie. Všetkým, čo majú vzťah s väčším vekovým rozdielom by som chcela odkázať nech sa sústredia iba na šťastie s partnerom. Neopovážte pomyslieť na to, že robíte niečo zlé, alebo morálne nevhodné. Nikdy nezabudnite vyjadrovať to, ako veľmi ľúbite svojho partnera," rozcítila sa Urszula.