Milijana (21) podviedla svojho snúbenca (74) s oveľa mladším mužom, aj tak sa vydá za toho staršieho: Dôvod povedala na plné ústa!

Milojko Bozič (74) a Milijana Bogdanovič (21) sa objavili v reality show „Páry“. Dvojica je pripravená na sobáš aj napriek svojmu vekovému rozdielu.

Mladá žena tiež pripúšťa to, že svojho snúbenca dôchodcu podvádzala s mladším mužom. Tento srbský pár však odhalil, že aj napriek ich vzostupom a pádom plánujú pokračovať so svojím sobášom a ich veľký deň ich čaká 7. septembra. „Máme takmer všetko pripravené. Nemôžem sa dočkať na svoje svadobné šaty s vlečkou. Bude to ohromujúca svadba,“ tvrdí Milijana.

Počas srbskej televíznej show sa Milijana priznala, že sa intímne zblížila s iným súťažiacim. Napriek ich problémom na kamere pár povedal, že môžu svadobnú cestu stráviť v televíznej show po tom, akoMinulý mesiac sa Milijana priznala, že mala orálny sex s 35-ročným a ženatým súťažiacim Aleksandrom Pozgajom. Taktiež dodala že nemali úplný sex a že Milojko je krajší, preto sa rozhodla ostať s ním, informuje britský denník Daily Mirror.

Milojko má tri deti vo veku 40, 35 a 30 rokov z prvého manželstva a dve vnúčatá vo veku 13 a 11 rokov.