Slovenskí seniori si plnia sny z mladosti: Študenti na staré kolená

Nestačilo im chodiť do školy za mladi. Slovenskí seniori bažia po vzdelávaní aj v čase, keď mnohí sú už na zaslúženom odpočinku. A tak medzi svoje voľnočasové aktivity zaradili prednášky na univerzite tretieho veku. Čo škola seniorom ponúka a ako štúdium vnímajú samotní študenti?

História štúdia na univerzite tretieho veku je na Slovensku pomerne krátka. „Prvá Univerzita tretieho veku vznikla v roku 1973 vo francúzskom meste Toulouse. U nás to bolo až v roku 1986, keď vznikla v Olomouci a v Trenčíne na geriatrickom oddelení akadémia tretieho veku. Na akadémii nie je podmienkou mať maturitu. No ak chce senior študovať na univerzite tretieho veku, musí mať maturitné vzdelanie,“ vysvetľuje projektová manažérka Nadežda Hrapková, ktorá na bratislaskej Univerzite tretieho veku pôsobí takmer od jej začiatku. „Ročne máme na Slovensku okolo 7 700 študentov, čo je však veľmi málo. Na porovnanie, v Slovinsku sa vzdeláva 6 % seniorov, v Česku asi 4 %, u nás to nie je ani 1 %,“ vyratúva Hrapková.

Štúdium je trojročné, prvý ročník je všeobecný. Záujem o odbory nie je v každom období rovnaký. „Keď bol prílev informačných technológií a seniori zistili, že to potrebujú, mali sme v tomto odbore 150 študentov, dnes ich máme 30. Po revolúcii, keď sa riešili reštitúcie, bol záujem o právo,“ spomenie manažérka a dodá, že trvalo najvyšší záujem je o odbor psychológie a histórie. „Veľmi veľký záujem je aj o dejiny a pamiatky Bratislavy,“ prezrádza.

Okrem Bratislavy sa študenti môžu vzdelávať napríklad aj v Námestove, Nitre či v Martine. Seniori na začiatku štúdia dostanú indexy. „Zapisujú si tam účasť, známky nedostávajú. Štúdium sa končí promóciami, absolventi si prevezmú osvedčenie,“ uzavrie Nadežda Hrapková.

Je dobré cvičiť mozog

Anna Zimenová (63), architektka a Viliam Zimen (64), lesný inžinier Otvoriť galériu Anna Zimenová (63), architektka a Viliam Zimen (64), lesný inžinier Zdroj: Ivan Kováč Na univerzite študujú aj manželia Anna a Viliam. „Manžel ma podnietil, aby som sa dala na ďalšie štúdium. Ja som bola spočiatku dosť opatrná. No rozhodla som sa, že to skúsim a som rada. Študujem prvý, všeobecný ročník. Odbor si vyberám podľa toho, aby ma to veľmi nezaťažovalo, skôr aby bolo pre mňa štúdium relaxom,“ vraví pani Anna a pokračuje:

„Hľadala som si taký odbor, na čo som nemala v živote čas. Oslovila ma arteterapia.“ Zaujímajú nás dôvody, prečo sa rozhodli študovať, namiesto toho, aby si užívali kopec voľného času na dôchodku. „Človek musí mať činnosť po celý život, a to nielen fyzickú. Okrem pohybu je dobré cvičiť aj mozog,“ myslí si pán Viliam, ktorého teší, že je to voľnejšie, ako keď študoval na vysokej škole. „Nemusíme prežívať tie muky ako kedysi pred skúškami,“ smeje sa a prezradí, čo ho zaujíma. „Vybral som si psychológiu,“ uzavrie lesný inžinier.

Zaujímajú ma dejiny

Libor Šantora (57), strojár Otvoriť galériu Libor Šantora (57), strojár Zdroj: Ivan Kováč Päťdesiatnik Libor pochádza z Česka. Momentálne je v prvom ročníku a na štúdium má jednoduché vys­vetlenie. „Na Slovensko som sa prisťahoval pred desiatimi rokmi. Mám manželku z Bratislavy a aj preto ma zaujíma história Slovenska. V Plzni na základnej škole, ani na strednej sme dejiny Slovenska neprebrali podrobne,“ vraví a priznáva, že rodina bola trochu prekvapená, že sa dal na štúdium v tomto veku.

„Ja to beriem tak, že ma to príliš nezaťažuje. Manželka robí, ja podnikám, tak si môžem čas lepšie zadeliť. Keby som bol zamestnaný, tak by som musel zopár rokov počkať, kým budem na dôchodku a až potom sa dať na štúdium,“ smeje sa a keď sa spýtame, ako sa cíti medzi staršími spolužiakmi, odpovie: „Aj keď je to univerzita tretieho veku, rozhodne sa necítim byť seniorom!“

Mám veľa času

Helga Tomčíková (74), projektantka Otvoriť galériu Helga Tomčíková (74), projektantka Zdroj: anc Keď sme sa pani Helgy spýtali, čo ju priviedlo na univerzitu tretieho veku, bez premýšľania odpovedala: „Ešte som nevedela všetko a odbory, ktoré ponúka škola, ma oslovili. Som rada, že sa v živote ešte niečo naučím. Najprv som absolvovala všeobecný ročník, potom dva hudobné odbory - Svet opery a Divadlo hudby v premenách času. Teraz študujem Kresťanské myslenie,“ vysvetľuje čiperná pani, ktorá celý život pracovala ako projektantka. „Umeniu som sa začala venovať až na dôchodku. Je to protipól toho, čo som robila celý život. Už 15 rokov som vdova, časovo som kráľ,“ dodáva pani Helga.

Známe osobnosti tu tiež študovali

Milka Zimková (67), herečka Otvoriť galériu Milka Zimková (67), herečka Zdroj: anc Vybrala som si štúdium psychológie, filozofie a astronómie. Je dobré, keď si človek obnoví poznatky, ktoré už má. Pre mňa bola nová astronómia, ktorá ma lákala, hoci nie som technický typ a matematické svety sú mi vzdialené. Ale aspoň trošku som vnikla do tejto problematiky a zorientovala som sa v nej.

Eva Mária Chalupová (77), herečka Otvoriť galériu Eva Mária Chalupová (77), herečka Zdroj: anc Študovala som vďaka svojej kolegyni a priateľke Oľge Šalagovej (74), išli sme do toho spolu. Promovala som z filozofie a zo psychológie, študovala som aj dejiny sveta, dejiny Slovenska a dejiny kresťanstva, architektúru, archeológiu, dejiny hudby, opery a výtvarného umenia... Prežila som tam nádherné chvíle s rovesníkmi, aj s dámami a pánmi, ktorí boli oveľa starší odo mňa.

